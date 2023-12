Jonatan Maidana brindó detalles sobre su futuro: qué función le gustaría cumplir en River Plate

Jonatan Maidana se refirió a su futuro tras el retiro

Jonatan Maidana, pese a primero jugar con la camiseta de Boca Juniors, se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por los simpatizantes de River Plate y en uno de los máximos ganadores de la historia del club con 15 títulos (solamente superado por Ricardo Vaghi y Ángel Labruna -ambos con 16- y Leonardo Ponzio -17-). A los 38 años, su contrato con la institución finaliza en diciembre y no sería renovado.

Ante este escenario, y en el marco del ciclo Conocé a tu ídolo, organizado por Codere, casa de apuestas y main sponsor del conjunto de Núñez, el marcador central develó qué función le gustaría desempeñar en el futuro.

“Seguramente estaremos hinchado por acá, veremos si me ponen en el Senior un rato”, comenzó, en tono de broma, el defensor. Sin embargo, luego aclaró: “Ojalá siga ligado a este club, a esta institución que tan feliz me hizo, me hizo crecer. Más allá de los títulos, me llevo grandísimas personas, lo bien que se llevan. Sé también que está llegando mi final en el equipo o en el club, luego decidiré si seguiré jugando o no. El día de mañana, cuando me retire, haré los méritos necesarios y trataré de prepararme lo mejor posible para tener una experiencia en juveniles o en algún lugar del club donde se pueda ser útil. Es una cuenta pendiente a futuro”.

Los hinchas que se hicieron presente en el evento no dejaron pasar la oportunidad de consultarle tanto a Maidana como a Leonardo Ponzio (ahora ocupa un rol dentro de la secretaría técnica) sobre la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid, de la que se cumplieron cinco años el pasado 9 de diciembre. “Lo vivimos un poco como un viaje de estudios, se dio todo, había una sintonía muy buena y ganarlo fue una felicidad increíble. Los hijos de algunos jugaban a la pelota atrás del avión, ¡lo volvés a planear y no sale así! Para nosotros fue muy importante Sandra Rossi para que pudiéramos sobrellevar los momentos difíciles y los nervios antes de esa final que duró como un mes y medio”, sostuvo el ex Zaragoza. El marcador central, por su parte, esbozó: “Fue una liberación en todo sentido. Fue un mes donde solo se hablaba de ese partido. Nos tocó viajar afuera, fue sacarse una mochila de encima. Se va a hablar siempre de ese partido, fue un privilegio haber estado en la cancha. Hoy puedo salir a la calle y caminar tranquilo: si hubiera sido al revés habría sido muy duro porque estos partidos son los que después siempre te van a remarcar, por suerte quedó para nuestro lado”. A Joni también le preguntaron por la patada a Carlos Tevez en el partido de ida en la Bombonera que terminó con la atajada de Franco Armani a Darío Benedetto: “Fui a cortar la jugada, por ahí estuve un poquito lento, pero menos mal que Tevez siguió y terminó así. Porque si no me perdía la vuelta ja. Si uno lo piensa en frío podía ser roja si le pegaba, pero en el momento quise cortar, menos mal que no se tiró…”.

Leo Ponzio respondió las preguntas de los aficionados de River Plate

Por otra parte, cuando les preguntaron por el segundo título que más valoraron en sus pasos como jugadores de River Plate, no lo dudaron: la Copa Libertadores de 2015. “Después de Madrid me quedo con la Copa de 2015, con ese partido con Tigres. Por el marco, por todo lo que había en juego, y porque fue un partido increíble. Abajo de Madrid, obvio, pero está en el podio de los títulos que tuve en el club”, manifestó Maidana. Y Ponzio agregó: “Yo también elijo ése. Cuando llegué en 2007 a River lo primero que se escuchaba siempre era que la Libertadores era una obsesión, por los pasillos del club, en la cancha, todos te decían que había que ganarla. Por ahí en el 2014 con la Sudamericana empezó todo, pero la Copa de 2015 para nosotros fue muy importante después de cierto tiempo de no ganarla. Y a la vez fuimos merecedores de hacerlo porque teníamos una manera de jugar y de ser que llevaba a que íbamos a dejar siempre todo y así fue”.