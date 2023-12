Conmoción en el rugby francés: una promesa dio positivo en un control antidopaje y reavivó la polémica por el consumo de cocaína en ese deporte

Oscar Jegou dio positivo en un control antidopaje (Foto: Grosby)

Una noticia sacudió por completo al mundo del rugby en Francia, uno de los países más tradicionales dentro de este deporte. Una de sus principales promesas, Oscar Jegou, tercera línea de 20 años del Stade Rochelais dio positivo en un control antidoping. La sustancia prohibida hallada en las muestras fue benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. La prueba fue tomada el 20 de agosto, tras la derrota de su equipo por 16-15 en el Top 14 ante Montpellier en el estadio GGL.

Este hecho derivó en un resonante informe confeccionado por el tradicional diario francés L’Equipe que alerta del consumo de esta droga dentro del ambiente del rugby. El rotativo informó que el campeón del mundo Sub 20 habría ingerido este derivado de la cocaína durante una fiesta de inauguración del torneo.

En su reporte, el rotativo expresó que “el mundo del rugby profesional parece consciente del problema y totalmente impotente para hacerle frente” y que “la cocaína en el rugby es una lacra, aunque las personas que entrevistamos sobre el tema insistieron en que no era un problema exclusivo del rugby”.

Una de las voces oficiales en referirse al tema fue Pierre Venayre, director general del Stade Rochelais. “Tenemos que ser prudentes cuando hablamos de este problema, y no dar la impresión de que sólo afecta a nuestro deporte. Como club que se ocupa de los jóvenes, realmente tenemos un papel que desempeñar en términos de prevención, tenemos que estar atentos, pero no estamos abordando un problema que afecta a un deporte, estamos abordando un problema en la sociedad, y cuando abordamos un problema en la sociedad, tenemos que ser humildes porque es un tema que va más allá de los actores políticos. Es un tema complejo de entender”, manifestó.

“¿Por qué un joven jugador que lo tiene todo para triunfar consume cocaína? No es sólo un jugador joven, es un hombre joven. Puede ser una mujer joven. Tienen una vida social, relaciones e influencias. Un jugador de rugby no está por encima de la tierra. Son seres humanos con conexiones con la sociedad. Algunos jugadores tienen la tentación de desviarse. Y creo -es una opinión personal- que el período Covid tuvo un impacto psicológico en nuestros jóvenes, que estuvieron encerrados durante mucho tiempo, creando un terreno fértil para comportamientos adictivos”, añadió el directivo.

Jean-Baptiste Lartigot, responsable del centro de formación Aviron Bayonnais y que en el pasado fue consejero en adicciones, recalcó que la cocaína “es una droga que se ha democratizado”. En su explicación, argumentó que “esta droga solía ser elitista, cara... Ya no es así. Su consumo afecta a todos los estratos de la sociedad y al rugby le choca porque está en los medios de comunicación. No creo que los jugadores de rugby la usen más que los demás, la usan como todo el mundo, pero tienen controles. Es una cuestión de moda. Antes fumábamos cigarrillos y bebíamos Ricard (una bebida a base de anís)”.

L’Equipe sostuvo en un fragmento de la nota que “por la noche, para entretenerse, pero también en la práctica, durante los entrenamientos, este psicoestimulante pueden ayudar a los deportistas a superar sus límites. Como recordatorio, la cocaína desaparece bastante rápidamente del organismo, entre 36 y 48 horas”.

Thomas Lombard, director general del Stade Français, pidió tomar nota de lo acontecido. “Nos afectan muchas cosas. Durante demasiado tiempo, en nuestro pequeño microcosmos, pensamos que estábamos a salvo, o que sólo nos afectaban marginalmente estos males sociales. Pero tenemos que enfrentarnos a la realidad, y nos quedan muchas cosas por hacer. Empezando por abrir los ojos y no intentar sistemáticamente callar u ocultar un asunto relacionado con el comportamiento desviado de un jugador”. En una línea similar se mostró Max Lafargue, médico de la liga francesa: “Hay que tomarse el problema en serio, como se hizo con la conmoción cerebral, cuyos efectos sobre las neuronas son bien conocidos. Quienes lo toman regularmente no tienen ni idea de las consecuencias que puede tener para su salud”.

Vale destacar que esta no es la primera vez que el diario francés hace foco en este tema y advierte del consumo de esta droga dentro del Top 14. En abril del año pasado, un rugbier cuya identidad se mantuvo en secreto en el marco de un extenso informe, declaró una impactante frase: “Deseo que cualquier hombre promedio sea un deportista profesional algún día, gane mucho dinero y esté bajo presión de la mañana a la noche. Es complicado vivir al día. Nadie puede entenderlo hasta que lo ha vivido, jugado y sido aplaudido por miles de personas. Cuando tienes que comer bien toda la vida, entrenar, hacer todo lo que te digan, estar al 800% de la mañana a la noche, los siete días de la semana, en algún momento tienes que salir, divertirte, relajar la presión. Algunos caminan, otros se drogan. Lo mismo cuando te encuentras en la grada y no juegas: esa adrenalina la encuentras con la cocaína”.

“Todos sabemos que la cocaína es un flagelo en toda la sociedad. Nadie está fuera de su alcance. Desafortunadamente no podemos estar detrás de todos los jugadores para vigilar lo que hacen cuando no están en el club”, declaró en ese entonces a la agencia AFP el presidente del Lezignan, Alain Fabre, luego de que el australiano James Maloney diera positivo durante una prueba antidopaje después de un partido de esta institución contra Carcassone en el Elite One Championship a finales de febrero del 2022.

El informe que publicó el diario francés L'Equipe alerta sobre el consumo de cocaína dentro del torneo de rugby Top 14

