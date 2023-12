La sorprendente sentencia de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton que encendió su rivalidad en la Fórmula 1

Max Verstappen ninguneó a Lewis Hamilton al referirse a los duelos entre ellos (REUTERS/Brian Snyder)

Se cumplen dos años de la polémica e infartante definición del título de Fórmula 1 que Max Verstappen le ganó a Lewis Hamilton. Fue aquella carrera en Abu Dhabi a la que ambos llegaron igualados en puntos luego de un duelo mano a mano, en una temporada marcada por la alta tensión, que incluyó toques y autos dañados. Fue el campeonato en el que el neerlandés pudo batir al inglés y le impidió al corredor de Mercedes ganar su octava corona y ser el más laureado en la historia. Ahora el piloto de Red Bull plasmó su tercer cetro y apabulló con 19 triunfos sobre 22 Grandes Premios.

Pese al espíritu competitivo de Max, no echa de menos aquellos días de fuego por su duelo con el inglés. “Estoy orgulloso de lo que logramos, pero también espero que esto no termine acá. Siendo realistas, no puede ser mucho mejor de lo que conseguimos”, dijo Max ante los medios tras la gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), llevada a cabo el viernes.

“Durante el año tuvimos una gran racha y queríamos rendir bien cada fin de semana. Creo que me emocioné más en la última carrera cuando estábamos en el podio de Abu Dabi. Ahí te das cuenta de que la temporada terminó y que no vas a manejar más a ese auto”, añadió el competidor que es el baluarte de Red Bull.

Más tarde tuvo un comentario sugestivo sobre las batallas con Hamilton: “Aprecio los duelos que solíamos tener, pero no los extraño. Ahora aprecio los éxitos que podemos tener como equipo. Me encanta dominar las carreras, pero eso significa luchar conmigo mismo. No siempre me fijo en el resultado, sólo intento hacer lo mejor”.

De alguna forma el piloto de 26 años ninguneó al británico de 38. El flamante tricampeón mundial prefiere mantenerse como referencia y no disputar un título como pasó hace dos temporada. El grado de estrés al que llegaron al cierre corrido en el circuito de Yas Marina resultó desgastante para los dos, aunque Hamilton llevó mejor la guerra psicológica contra su oponente.

El toque en Monza 2021, cuando el Red Bull de Max Verstappen quedó arriba del Mercedes de Lewis Hamilton (REUTERS/Jennifer Lorenzini/File Photo)

Ese certamen estuvo marcado por el toque que tuvieron en Silverstone, donde tras la primera vuelta el neerlandés terminó contra las defensas y con un coche destruido. Luego el que no cedió fue el propio Verstappen y en Monza estiró el frenaje al llegar a la primera chicana y su Red Bull se montó sobre el Mercedes. Pudo haber sido una tragedia, pero el halo le salvó la vida a Hamilton.

En la última fecha llegó la controversia ya que Hamilton lideraba la carrera a falta de dos giros, pero un auto de seguridad ingresó para retirar el Williams de Nicholas Latifi, instancia que aprovechó Verstappen para entrar en los boxes y poner gomas frescas. Max mantuvo la segunda colocación, pero quedó detrás de los rezagados y el entonces Director de Carrera, Michael Masi le ordenó solo a Verstappen que se pusiera delante de dichos autos antes del relanzamiento. En la última vuelta aprovechó el mejor caucho en su auto, superó a Hamilton, ganó la carrera y el título.

El año pasado Verstappen volvió a consagrarse, pero ya sin una pelea palmo a palmo y de hecho su nueva consagración llegó de forma anticipada en Japón. Esta temporada su supremacía fue más clara y se adjudicó su tercera estrella cinco fechas antes del final al imponerse en Qatar.

El rendimiento aplastante de Verstappen le permitió conseguir su triunfo número 54 y subió al podio de los más ganadores en la historia de la F1. El neerlandés de 26 años superó por uno a Sebastian Vettel y quedó detrás de Michael Schumacher (91) y Lewis Hamilton (103). Además, al quedarse con 19 de las 22 carreras disputadas, alcanzó el 86,36 por ciento de efectividad, el más alto de la historia. Ya con su triunfo en Brasil había superado la marca de Alberto Ascari en 1952, que logró seis triunfos sobre ocho posibles y plasmó el 75 por ciento de efectividad.