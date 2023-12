La cruda confesión de una reconocida figura del tenis sobre el regreso de Rafael Nadal: “No es rival para ganar un Grand Slam”

Rick Macci fue entrenador de Maria Sharapova, Venus y Serena Williams (John Lamparski/Getty Images)

El destacado regreso de Rafael Nadal es la mejor noticia del 2024 en el mundo del tenis. Una de las máximas glorias de la época contemporánea retornará al circuito en el ATP 250 de Brisbane después de más de 300 días alejado de la actividad por una lesión, que lo obligó a pasar por el quirófano en junio pasado e instaló dudas sobre su futuro en el año que podría quedar marcado por su adiós de manera profesional.

El mundo del tenis mira con especial atención al tenista español por su estado físico y deposita los interrogantes en cómo pueda competir en la élite frente a la vigencia de Novak Djokovic y el talento de Carlos Alcaraz. Así lo declaró Rick Macci, ex entrenador de Venus y Serena Williams, en una entrevista para Tennis Infinity: “No está al mismo nivel que antes, así que no le veo como rival para ganar un Grand Slam”. “Creo que puede ser competitivo y que será difícil de ganar en tierra batida, pero todo depende de su salud”, declaró sobre el ganador de 14 Roland Garros.

Más adelante, Macci profundizó su mirada con el foco puesto en los 37 años de Nadal sumado a los problemas arrastrados desde tiempo atrás, ya que Rafa dejó atrás las molestias padecidas en su pie izquierdo a causa de la enfermedad de Müller-Weiss, que se trata de una deformidad en uno de los huesos de esa extremidad vital para la movilidad del mismo. “A medida que te haces mayor pierdes movilidad y la gente no te tiene miedo al ver que eres vulnerable. No hay mucha distancia entre los tenistas top y los que están un poco más abajo, y cuando saben que tienen una oportunidad es diferente, también en arcilla”, manifestó.

Rick Macci es una voz autorizada dentro del circuito porque conoció de cerca a las hermanas Williams y, además, trabajo con Maria Sharapova, tres raquetas que llegaron al número 1 del mundo en distintos momentos. De igual manera, su óptica es parecida a los pensamientos del propio Rafael Nadal, quien ya confirmó su regreso en el torneo australiano, a desarrollarse entre el 31 de diciembre y el 7 de enero: “Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane, será en la primera semana de enero. Nos vemos allí”.

Rafael Nadal posa con el trofeo de campeón en Roland Garros 2022 (REUTERS/Benoit Tessier)

Solo disputó una edición de ese trofeo, cuando cayó eliminado en cuartos de final contra el canadiense Milos Raonic en 2017 y, días después, perdió la final del Abierto de Australia frente a Roger Federer.

“Me gustaría volver a jugar y ser competitivo, pero que la gente no se confunda: la ilusión no es volver y ganar Roland Garros o Australia. Soy muy consciente de que todo eso queda muy lejos por la época en la que estoy en mi vida”, declaró el manacorí en medio de su recuperación por la reciente lesión en el psoas iliaco izquierdo. Disputó su último partido en enero pasado en la caída ante Mackenzie McDonald en sets corridos (4-6, 4-6 y 5-7) por la segunda ronda del Australian Open y su ausencia en la temporada provocó una estrepitosa caída del 2° al 663° lugar del ranking ATP.

El director del primer Grand Slam de la temporada, Craig Tiley, estimó su regreso para 2024 y, a pesar de que Nadal había optado por la mesura, todo hace creer que volverá al cemento de Melbourne Park. “No sé a qué nivel podré jugar, pero sé que voy a volver a jugar. Nunca había perdido la ilusión”, expresó el ex número 1 del mundo hace pocos días en medio de la presentación oficial de la Clínica Tenis Teknon. Las futuras invitaciones a este tipo de torneos (por ranking no podría clasificar) no tendrán ninguna ventaja en los sorteos, ya que podría debutar contra Djokovic o Alcaraz, entre otros competidores.

El segundo máximo campeón de la rama masculina en Grand Slam con 22 conquistas puso en duda su retiro y, antes de oficializar su retorno, dijo que seguía de cerca la mejoría de su físico: “Si les dijera que 2024 será mi último año... ¿Quién sabe? ¿Y si de repente mi cuerpo se recupera y me siento fuerte y lleno de energía para continuar? En cuanto sepa la respuesta, se las compartiré. Vivo el día a día”.