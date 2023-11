Las indirectas de Tapia a Macri en medio de la Asamblea de la AFA que rechazó las Sociedades Anónimas Deportivas

Chiqui Tapia le respondió a Mauricio Macri

Representantes de los clubes de todas las categorías del fútbol argentino se reunieron esta tarde en el Gimnasio de Futsal del Predio Lionel Andrés Messi situado en Ezeiza para la Asamblea Ordinaria de la AFA, en la que sentaron postura contra la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al Estatuto Social de la AFA. Con la sola ausencia del representante de Talleres de Córdoba, la votación contra las SAD terminó 45 votos a 0.

Durante su discurso, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, dejó varias indirectas hacia Mauricio Macri, quien días atrás había manifestado como “imperdonable” la gestión de Chiqui al frente de la AFA. “Por si no lo saben, acá habla el imperdonable. Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años”, inició su discurso el máximo dirigente argentino.

En dicha entrevista a TN, el ex presidente de la Nación también sostuvo que “la AFA ha hecho cosas populistas muy graves como suspender descensos. No existe la meritocracia ni las reglas del juego. Lo que ha hecho Tapia es imperdonable”. Luego de montar un escenario con todos los títulos que la Selección ganó en su gestión y exhibir los trofeos en su cuenta de Instagram, Tapia agregó entre risas: “Todo eso con medidas populistas”.

A la hora de la votación, el rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas fue absoluto: 45-0. “Las SAD’s no tienen existencia jurídica, es algo que algunos ven como superador a lo que nosotros tenemos. Si no tuviéramos los clubes cumpliendo la función que cumplen no seríamos los que somos, somos defensores de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro y buscamos fijar una posición institucional, como manifestaron ustedes públicamente. El que les habla está más convencido que nunca que ese es el fútbol argentino, que la esencia nuestra es de Asociaciones Civiles. Felicito a los clubes que revalidaron dicho apoyo”, manifestó Tapia frente a todos los representantes de los clubes, aunque con la única ausencia de Talleres de Córdoba.

Chiqui Tapia mostró todos los trofeos ganados por la Argentina en su gestión

El cónclave se produjo después de que el presidente electo Javier Milei se expresara antes de ganar el balotaje: “A las Sociedades Anónimas no les va mal, tienen espectáculo. La pregunta es quién lo financia, cómo se financia. Hay clubes que cotizan en bolsa y todo. A vos qué carajo te importa de quién es el club (consultado por la chance de que invirtieran árabes o franceses) si le ganás a River 5-0, sos campeón del mundo, todo. ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina?”.

La enorme mayoría de los clubes, previo al balotaje entre Sergio Massa y Milei, se habían pronunciado en contra de las SAD. En tanto, desde la Liga Profesional también habían publicado un comunicado al respecto: “Los clubes de Primera División del fútbol argentino renuevan su postura histórica de afianzar y sostener el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y rechazar de plano el formato de sociedades anónimas”.

Quien también apoya la llegada de las sociedades anónimas al fútbol es Mauricio Macri, quien respaldó abiertamente a Milei para el balotaje una vez que la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich quedó en el camino. Macri, que en este momento se encuentra en Dubai para entrevistarse con importantes inversionistas de emiratíes en busca de capitales para financiar la construcción de una nueva Bombonera para Boca, acompañará en la fórmula a Andrés Ibarra en los comicios que se celebrarán el sábado 2 de diciembre en el estadio xeneize.

