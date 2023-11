Ecuador y Chile protagonizarán un duelo importante de cara a su futuro en las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

Ecuador recibe a Chile por la fecha 6 de las Eliminatorias

Desde las 20.30, Ecuador recibirá a Chile por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco, el partido se podrá seguir por DSports.

Te puede interesar: Dónde ver Ecuador vs Chile en Perú: TV del encuentro por Eliminatorias 2026

Se ven las caras dos equipos que suman cinco puntos en el arranque de la clasificación para la próxima Copa del Mundo, pero con diferente escenario. Por el lado de los locales, hay que recordar que la Tri comenzó con -3 puntos debido a la sanción que el TAS impuso a la federación ecuatoriana por el caso de Byron Castillo.

Hay que recordar que en la previa al Mundial de Qatar, chilenos y peruano reclamaron al Tribunal tras denunciar irregularidades en la nacionalidad de Castillo, nacido en Colombia y registrado como ecuatoriano con supuestos documentos falsos con el objetivo de que el por entonces equipo de Gustavo Alfaro fuera excluido del certamen en Medio Oriente. Luego de la negativa del TAS, Ecuador fue multado con 100 mil francos suizos y la quita de 3 puntos en las Eliminatorias.

Te puede interesar: Chile y Paraguay no pudieron romper el cero en Santiago y extendieron su mal momento en Eliminatorias

Más allá de eso, el conjunto que ahora dirige el ex DT de la selección de Qatar, el español Félix Sánchez Bas suma dos victorias (2-1 a Uruguay como local y por el mismo resultado en la Paz ante Bolivia), dos empates (ante Colombia y Venezuela, sin goles) y la derrota en el estreno ante Argentina en Buenos Aires. Suma 5 puntos, los mismos que su rival, es por eso que ambos necesitan sumar para esperar el 2024 cerca de la zona de clasificación mundialista.

Por el lado de Chile, tras el último empate 0-0 ante Paraguay, el entrenador argentino Eduardo Berizzo presentó su renuncia al cargo de DT. Es por eso que en la visita de los trasandinos a la ciudad de Quito, el encargado de estar en el banco de suplentes será Nicolás Córdova.

Te puede interesar: A qué hora juegan Ecuador vs Chile por Eliminatorias 2026

¿Cómo llega el seleccionado chileno a la sexta jornada de las Eliminatorias? Después de perder ante Uruguay en el estadio Centenario (1-3), el conjunto igualó 0-0 ante Colombia. Acto seguido, consiguieron su única victoria en lo que va de la clasificación (2-0 a Perú) y en el segundo encuentro de la ventana FIFA de octubre sufrió una dura derrota en su visita a Venezuela (0-3). El pasado jueves, se dio el empate ante los guaraníes donde se produjo la salida del DT.

En medio de un clima áspero por los resultados y el juego del equipo, Alexis Sánchez apuntó contra la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) por las graves fallas en las instalaciones que utilizan los jugadores de la selección. “En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así”, disparó el máximo goleador histórico de Chile.

En cuanto al historial, los trasandinos llevan la delantera: 11 victorias para Ecuador, 13 empates y 29 triunfos de los chilenos. ¿El último antecedente? El 17 de noviembre de 2021, la Tri venció como visitante con goles de Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo, lo que valió la primera victoria en territorio chileno por Eliminatorias para el combinado que jugó la última Copa del Mundo en Qatar.

Posibles formaciones:

Ecuador: Alexander Domínguez; Félix Torres, Robert Arboleda y Willian Pacho; Angelo Preciado, Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Leonel Quiñónez; Kendry Páez y Johan Julio; Kevin Rodríguez. DT: Felix Sánchez Blas.

Chile: Brayan Cortés; Matías catalán, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Marcelino Núñez, Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría; Víctor Dávila o Alexander Aravena, Ben Brereton y Alexis Sánchez. DT: Nicolás Córdova.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Hora: 20.30

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

TV: DSports

Posiciones: