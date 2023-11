Luis Suárez habló tras su regreso a la selección uruguaya: cómo vio al equipo de Bielsa estando afuera y el diálogo con Messi antes del partido contra Argentina

Luis Suárez contó sus sensaciones tras regresar a la convocatoria de la selección de Uruguay

La selección de Uruguay que conduce Marcelo Bielsa tendrá un regreso ilustre al equipo para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que comenzará con el clásico rioplatense ante la Argentina el próximo jueves 16 en La Bombonera y el martes 21 en el Centenario frente a Bolivia. Luis Suárez volverá a vestir la camiseta celeste luego de su ausencia en las primeras convocatorias del entrenador rosarino.

En una entrevista que le concedió al canal de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el delantero de 36 años contó sus sensaciones tras a integrar la lista de la Celeste luego de su último partido ante Ghana el 2 de diciembre de 2022 en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar, con Diego Alonso como DT. El Pistolero no volvió a ser convocado en los amistosos siguientes ni en los primeros cuatro partidos de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

“Estoy feliz, con el cosquilleo comparable a las primeras citaciones que tuve, porque la verdad que estaba con esas ganas de volver. Fue algo lindo contarles a mis hijos de la convocatoria porque ya están más grandes y siempre les genera esa ilusión. Hace unos meses, ellos me pidieron ir a celebrar el título mundial de la Sub 20 y que su padre vuelva a tener la oportunidad de vestir la camiseta fue muy lindo. Estaba para seguir en la selección, tenía esa espina. Uno se sentía con esas ganas, en ese momento no sabía si seguir porque estaba con muchas sensaciones encontradas, ver cómo iba a responder mental y físicamente en el fútbol brasileño que es muy exigente. Demostré que tenía ganas de jugar en la selección”, expresó el delantero del Gremio de Porto Alegre.

En cuanto a su opinión sobre el rendimiento futbolístico de Uruguay desde la llegada de Bielsa, Suárez hizo su análisis desde el lugar de aficionado, ya que vio todos los partidos de la Celeste. “Lo que pide el entrenador, la constancia física, lo que plantea ofensivamente, que tenemos jugadores que tienen una dinámica y potencia que vienen demostrando en sus clubes, lo implementaron en la cancha y se vio a un Uruguay muy ofensivo. Vi a un equipo muy comprometido y eso habla de la generación que se viene”, continuó Lucho.

Luis Suárez volvió a la selección de Uruguay

En cuanto al reencuentro con su amigo y rival, Lionel Messi, el delantero que fue su socio en el Barcelona y posiblemente lo sea en Inter Miami a partir de la próxima temporada, reconoció que hablaron por teléfono. “Estaba feliz por mi citación. Siempre me preguntaba por la selección. Volver a enfrentarnos va a ser muy lindo”, dijo.

Por último, sobre sus chances de disputar la Copa América de Estados Unidos el próximo año, Suárez no se animó a confirmar su presencia. “Depende del momento. Lo pensaré ahí. Te soy sincero, en el Mundial pensé en dar un paso al costado, en el sentido de decir que ya estaba, hasta futbolísticamente. Ahí se me dio la chance de ir a Gremio y salió el cabeza dura y me dije: ‘¿Por qué no?’. Ahí pude demostrar. Te puedo decir que me queda muy lejos la Copa América, pero depende de cómo me agarre el año que viene, si el técnico me ve capacitado, que puedo aportar algo a esta gran generación que se viene, bienvenido sea, sino alentaré como siempre que me ha tocado estar afuera siendo hincha de Uruguay”, remató.

Luis Suárez debutó a los 20 años en la selección mayor de Uruguay con Oscar Washington Tabárez como entrenador y lleva disputados 137 partidos oficiales, con 68 goles y 39 asistencias, que lo convierten en el máximo artillero histórico de la Celeste.