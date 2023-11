La lapidaria crítica a James Harden por un nuevo traspaso en la NBA: “Tú no eres la Barba ni el sistema, eres el problema”

El analista Brian Dameris le habló al jugador de Los Ángeles Clippers por sus actitudes

James Harden volvió a estar en el foco de la NBA luego de su reciente traspaso desde Philadelphia Sixers a Los Ángeles Clippers. El base estrella, que se unió a la franquicia de California para aspirar a un anillo de campeón junto a otras figuras de la talla de Kawhi Leonard, Paul George y Russell Westbrook, aún no pudo celebrar victorias en los cuatro partidos que lleva disputados con su nuevo equipo y las críticas han comenzado a caer sobre la Barba.

Luego de la dura caída el pasado viernes ante Dallas Mavericks (126-144), el periodista Brian Dameris fustigó a Harden con un fuerte discurso en la transmisión del partido, en la cual apuntó directamente contra el jugador: “James, pídele al productor que te haga llegar esto al vestuario de los Clippers para poder hablar contigo. Espero que tomes nota, te lo digo de antemano. De nada por lo que te voy a decir”, comenzó el analista.

Dameris hizo un racconto de las situaciones por las que atravesó el MVP de la NBA en 2018 en la última década, en la cual pasó por tres equipos diferentes (Houston Rockets, Brooklyn Nets y Philadelphia Sixers) con situaciones que generaron cortocircuitos con jugadores y directivos, como en su última etapa en los 76ers, donde llamó “mentiroso” a Daryl Morey, presidente de la franquicia.

“Me arrodillo cada noche y rezo para que alguien me crea, como Daryl Morey creyó en ti. Querías un entrenador específico y te trajeron a Mike D’Antoni. Querías a un jugador específico y te trajeron a Dwight Howard y lo echaron cuando ya no lo querías. Querías a Chris Paul: lo trajeron y te deshiciste de él cuando no lo querías. Lo mismo con tu viejo amigo Russell Westbrook. Querías ir a Las Vegas en tus días libres, miraron para otro lado. Querías que el equipo se quedara allí para salir por las noches, cambiaron la programación. Y no funcionó”, continuó Dameris casi sin pausas.

James Harden junto a Paul George en Los Ángeles Clippers (Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

Luego, el periodista ahondó en la decisión de Harden de abandonar Houston para irse a Brooklyn: “Dijiste que veías luces brillantes en Nueva York y querías ir allí con tu antiguo compañero Kevin Durant para formar un Big Three. Pero después de un año querías irte. Confiaron en ti y decidiste regresar con Morey. Traspasaron a Ben Simmons por vos. Y fuistes allá y tuviste un compañero que ganó el MVP (Joel Embiid) ¿Y qué dijiste después? Que no te dieron las riendas del equipo. Eres el base, tú llevas las riendas. ¿Y qué hiciste cuando tuviste las riendas? Anotaste 9 puntos en el séptimo juego contra Boston y perdiste series que liderabas. Echaste la culpa al entrenador y lo echaron. No fue suficiente”.

Dameris culminó con su duro comentario con la llegada de la Barba a los Clippers: “Volviste a romper con los que confiaron en ti y cambiaste las luces para irte a Los Ángeles. Siempre has pensado que tienes malos compañeros que eran el problema. Escucha, James: ‘Tú eres el problema’. Si esto no funciona este año en este sistema, con este equipo, te tendrás que ir y señala a quien quieras, volverás a tu casa y buscarás a otro equipo, pero no quedará ninguno libre. Porque James, tú no eres la Barba, no eres el sistema, eres el problema”.

Los Clippers chocarán en su próxima jornada este martes a última hora ante Denver Nuggets, los campeones de la NBA. El equipo de Los Ángeles perdió sus últimos cinco partidos, cuatro de ellos con la presencia de James Harden. Actualmente, tiene un récord de 3 victorias y 6 caídas.