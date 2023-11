Goleada récord de Brasil en el Mundial Sub 17: realizó 81 remates y ganó 9-0 tras el debut con derrota

Brasil goleó 9-0 a Nueva Caledonia

La segunda jornada del Mundial Sub 17 que se está desarrollando en Indonesia dejó una de las mayores goleadas de los últimos tiempos en lo que fue la victoria de la selección brasileña sobre Nueva Caledonia por 9-0 dentro del Grupo C que comparte con Irán e Inglaterra.

Pese a que el marcador resulta impactante, más lo fueron las estadísticas que dejó el enfrentamiento en el cual, según los números de Opta, los últimos campeones mundiales protagonizaron un total de 81 remates de los cuales 23 fueron al arco. Al mismo tiempo, se quedaron con la posesión al imponerse con el 77% durante los 107 minutos de juego, mientras que su rival acumuló 6 disparos (todos en el segundo tiempo) y tan sólo 1 entre los tres palos.

Por el lado del conjunto oceánico, volvió a sufrir una abultada derrota después de la que recibió en su debut en el torneo, cuando cayó ante Inglaterra por 10-0. Los números son muy malos para la selección del técnico francés Léonardo Lopez quien deberá enfrentar a Irán en la última fecha de la fase de grupos ya sin chance alguna de clasificar a la siguiente etapa.

En cuanto a la Canarinha, este resultado significó la mayor goleada del país sudamericano en un Mundial sub 17 después de superar por dos tantos un 7-0 que protagonizó ante Austria en la edición de 1997, con un joven Ronaldinho como emblema. El 9-0 que se produjo en el Yakarta se sitúa en el tercer puesto de las goleadas históricas que se llevaron a cabo en un Mundial sub 17 por detrás del duelo por la primera fecha entre Inglaterra y Nueva Caledonia (10-0) y del de España vs Nueva Zelanda de 1997 (13-0).

Brasil se impuso 9-0 a Nueva Caledonia (EFE)

En lo que respecta a la actual competencia, los tantos de Kauã Elias (tres), Rayan (dos), Estevão, Luighi, Vitor Reis y João Victor, le sirvieron para acomodarse nuevamente en su zona después de la inesperada derrota que sufrieron ante la selección iraní por 3-2.

Con Luighi por la banda derecha y un imparable Kaua Elias en la primera línea, Brasil no dio tregua a la portería de Nicolas Kutran y llegó por arriba, por abajo, de cabeza, con jugadas de velocidad y los más variados tipos de remates. Sin embargo, a los brasileños les falló la puntería: fueron 16 remates a puerta en los primeros 17 minutos de partido (ocho desde dentro del área) pero tan solo uno alcanzó su objetivo, y fue neutralizado por Kutran. El primer gol no llegó hasta el minuto 28.

Nueva Caledonia no fue capaz de soportar la presión y no consiguió llegar al área rival en la primera mitad, aunque vale destacar que el conjunto comandado por López mostró una sorprendente resiliencia y dio guerra hasta el pitido final.

En la última fecha de la fase de grupos, Brasil deberá jugarse la clasificación frente a Inglaterra, mientras que Irán buscará asegurar su pase a octavos de final frente a una vapuleada selección oceánica que acumula 19 goles en contra en tan solo dos encuentros disputados. Cabe recordar que además del primer y segundo, también avanzarán de ronda los cuatro mejores terceros de cada zona.