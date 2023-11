La divertida foto de David Beckham con un animal y la comparación con Messi: “Tenemos suficientes por el momento”

David Beckham publicó en su cuenta de Instagram (Foto: @davidbeckham)

Desde que llegó al Inter Miami la relación entre Lionel Messi y David Beckham parece ir cada vez mejor. El ex futbolista inglés fue un hombre clave en las negociaciones que desembocaron en el arribo del rosarino y siempre que tiene una oportunidad aprovecha para dedicarle un gesto, un elogio o un mensaje.

Te puede interesar: El ex guardaespaldas de David Beckham reveló detalles de su vida familiar y los roles de la pareja con su esposa Victoria

En esta ocasión, el ex mediocampista utilizó sus redes sociales para publicar una imagen en la que se lo veía sonriente y acompañado de una pequeña cabra blanca de la que, al parecer, su hija Harper (la menor de los cuatro hermanos) se había enamorado al punto de querer llevársela consigo.

“Encontré un amiguito en el campo. Y no, Harper Seven, lo siento, no podemos quedárnosla. Tenemos suficientes CABRAS ahora mismo”, afirmó Becks, haciendo referencia al arribo de Leo a Miami y bromeando con la palabra GOAT (que significa cabra, y al mismo tiempo las siglas para la frase “El mejor de todos los tiempos”, en inglés).

Te puede interesar: “Calentando motores”: los golazos de Messi en la práctica del Inter Miami de cara a “La Noche de Oro”

Cabe destacar que recientemente el Inter Miami homenajeó a Lionel Messi con una ceremonia de reconocimiento por la obtención de su octavo Balón de Oro antes de jugar el primer amistoso de la pretemporada frente al NYC FC.

Lionel Messi presentó el octavo Balón de Oro en el estadio (Efe)

Tras su aparición, el capitán argentino tomó el micrófono y les habló a los fans de Las Garzas: “No tengo ninguna duda de que el año que viene va a ser mucho mejor. Necesitamos su apoyo, tenerlos cerca, tenemos que hacerlo juntos”.

Te puede interesar: El detalle en la camiseta que Lionel Messi usó en la noche del homenaje del Inter Miami por su octavo Balón de Oro

“Para mí es muy hermoso compartir este Balón de Oro con ustedes, llevo poquito tiempo aquí pero parece que hace un montón que llegué. Quiero agradecérselo a toda la gente de Miami, por el trato, tanto yo como mi familia. Hemos recibido mucho cariño, nos hicieron sentir como en casa. Es una ciudad con muchísimos latinos”, añadió Messi ante los presentes.

El argentino puso además en valor lo conseguido esta temporada: “Llevamos poquito tiempo juntos pero ya conseguimos algo importante como fue el primer título para este club (la Leagues Cup). Es algo muy importante para lo que se viene el próximo año, para jugar un torneo importante (la Copa de Campeones de la Concacaf). No tenía dudas de cómo me iba a encontrar aquí”.

Poco antes de que Messi agarrara el micrófono, Jorge Mas, uno de los grandes responsables de la llegada del 10 al sur de la Florida, recordó que, “hace 122 días la familia Messi aterrizó en esta ciudad, a pocos metros de aquí, y comenzaron un capítulo de su nueva vida. Este club de fútbol fue creado con un sueño, el de traer a los mejores jugadores. Aquí tienen al futbolista más grande de todos los tiempos. Nuestro capitán, nuestro número 10, Lionel Andrés Messi”.

En ese momento fue la grada la que comenzó a vitorear a su estrella mientras su ídolo recorría la pasarela dorada con su octavo Balón de Oro en las manos.