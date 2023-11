La ácida respuesta de una promesa del Manchester City cuando le preguntaron si le hubiese gustado enfrentar a Boca en el Mundial de Clubes

Manchester City tuvo una actuación sin fallas este martes en la victoria por 3-0 sobre Young Boys de Suiza. El encuentro disputado en el Estadio Ciudad de Manchester aseguró la clasificación de los Ciudadanos a los octavos de final de la UEFA Champions League con el objetivo de retener la corona lograda en la última temporada, pero la ilusión de este equipo también se concentra en el Mundial de Clubes de diciembre próximo.

Te puede interesar: A Pep Guardiola le preguntaron por la final de la Libertadores que Fluminense le ganó a Boca y su respuesta causó sorpresa

En este sentido, los dirigidos por Pep Guardiola conocieron en los últimos días a uno de sus potenciales rivales en una posible final de la competición. La victoria de Fluminense sobre Boca Juniors en la definición de la Copa Libertadores inclinó la balanza en favor del elenco brasileño y una de las máximas promesas de los Sky Blues, Oscar Bobb, se metió en la polémica sobre si le hubiera gustado enfrentarse al Xeneize en Arabia Saudita en charla con ESPN: “No, me gusta Fluminense. Solo pensamos en ellos, no pensamos en Boca porque perdieron. Va a ser un buen juego”.

Esta ácida respuesta sobre la derrota de la escuadra argentina tuvo un argumento detrás de esta afirmación: “Tengo amigos como Kayky, es un gran club y va a ser un placer jugar contra ellos”. El jugador aludido en la respuesta es el joven brasileño de 20 años comprado por la entidad de Manchester en 2021 a cambio de una cifra superior a los USD 10 millones al Flu. A pesar de que Kayky no tuvo continuidad y fue cedido a préstamo al Bahía de Brasil, Bobb mantiene un buen vínculo con su ex compañero en la Sub 21 del cuadro inglés.

Te puede interesar: Mundial de Clubes 2023: cuándo y contra quién debutará Fluminense

Por otro lado, el atacante noruego de 20 años, que ingresó 29 minutos ante Young Boys, halagó a Julián Álvarez después de que haya salido en el séptimo lugar de la votación correspondiente al Balón de Oro ganado por Lionel Messi: “Es muy humilde, se lleva bien con todos y es uno de los mejores jugadores del mundo”.

* El resumen de la goleada del Manchester City

Te puede interesar: La encendida arenga del plantel de Boca Juniors antes de salir al Maracaná para la final de la Libertadores ante Fluminense: “¡90 minutos más!”

Horas atrás, Pep Guardiola también había sido consultado por la final disputada el último sábado en el Estadio Maracaná. Más allá de no seguir de cerca la victoria de Fluminense, el entrenador evitó pensar que ambos dirimirán el trofeo porque antes debe superar las semifinales y trajo al presente un antecedente ocurrido en 2009: “Manchester City nunca jugó el Mundial de Clubes. Yo estuve ahí 3 veces. Todos hablan de la final, pero los primeros partidos son difíciles. Recuerdo que con Barcelona enfrentamos a Estudiantes y fue complicado. Es un sueño para nosotros”. En aquel duelo, su equipo forzó el alargue en los últimos minutos del tiempo reglamentario y un gol de Messi con el pecho sentenció la historia.

El Mundial de Clubes iniciará el martes 12 de diciembre y terminará el viernes 22 del mismo mes. El equipo de Karim Benzema, Al-Ittihad, dará el puntapié inicial como campeón de la Saudi Pro League frente al campeón oceánico, Auckland City de Nueva Zelanda. El vencedor de ese cruce irá contra Al-Ahly de Egipto (campeón africano). La resolución de esa llave dictaminará el rival de Fluminense. Por otro lado, Manchester City se medirá con el ganador de León de México (campeón Concacaf) vs. Urawa Red Diamonds de Japón (campeón asiático).