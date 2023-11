De protagonizar uno de los títulos más recordados en la Premier League a sumarse a una confitería en Madrid: la nueva vida de Leonardo Ulloa

Leonardo Ulloa vive en Madrid con su familia

Pese a ser una de las ligas más competitivas del mundo, la Premier League cuenta con un grupo de equipos que sobresale del resto tanto a nivel plantel, como logros e infraestructura. Desde hace casi tres décadas representantes del Big Six se adueñaron del trofeo de la liga, sin embargo, hubo una temporada en la que un club se impuso a todos ellos logrando un título histórico: el Leicester City en 2015-16.

En aquel histórico torneo, el conjunto del italiano Claudio Ranieri compitió con equipos como el Manchester City, el Manchester United, el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea y el Tottenham, para proclamarse campeón en un campeonato agónico en el que Jeremy Vardy fue una de las figuras de ese plantel, en el que también militaba el argentino Leonardo Ulloa, que había llegado un año antes, cuando los Foxes consiguieron el ascenso a la máxima categoría inglesa.

Tras esa gesta, algunos futbolistas de ese equipo continuaron con sus carreras en otros grandes del continente (Ryan Mharez, N’golo Kante y Ben Chilwell). Otros, como el delantero argentino, no corrieron con la misma suerte. En el caso de Ulloa, se vio obligado a emigrar al fútbol americano en 2017 tras una pelea pública con el técnico en la que aseguró sentirse “traicionado”.

Ulloa fue parte del plantel que hizo historia en la Premier League (Getty)

Ahora, cinco años después de su paso por el conjunto inglés, y tras un lustro en el que pasó por el fútbol mexicano y el español (Rayo Vallecano) hasta retirarse en el 2021 a causa de una grave lesión de rodilla, el ex jugador habló de cómo se encuentra actualmente en una entrevista con el períodico británico Brighton Argus.

“Había tenido algunas ofertas de Argentina y Chile para volver pero decidí no hacerlo por la familia, por mí, por todo. Después de retirarme hay un lapso en el que tienes que adaptarte porque siempre he estado involucrado en el fútbol pero me estoy acostumbrando a esta nueva vida”, afirmó el ex delantero de 37 años, hoy vinculado con la confitería y la pastelería tras asentarse en Madrid junto a su esposa e hijas.

Si bien también continúa conectado con el mundo futbolístico a través de algunos trabajos como representante de jugadores, Ulloa forma parte de la empresa madrileña de postres Sweet Monkey, una marca gastronómica fundada por el reconocido pastelero Javier Guillén, la cual se especializa en helados artesanales.

“Mentalmente estaba preparado para ello. La lesión jugó en mi contra pero, al final, fue mi decisión”, sentenció el ex delantero.

En lo que respecta al Leicester, el equipo se mantuvo en la primera división desde que ascendió en 2014 hasta la última temporada, en la que volvió a segunda después de nueve años en la máxima categoría.

En la Championship, los Foxes lideran la clasificación con 39 unidades, cuatro más que su inmediato perseguidor el Ipswich, con 12 victorias y sólo 2 derrotas. Habrá que ver qué le deparará el destino, pero lo cierto es que este equipo ya supo cómo transitar el camino al éxito desde el fondo de la tabla.