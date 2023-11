El padre de un jugador de Boca se quebró en pleno banderazo: “Esto es impagable, lo voy a tener hasta el día de mi muerte”

La emoción del papá de Nicolás Figal

Boca Juniors está a un simple paso de lograr la ansiada y esquiva séptima Copa Libertadores, lo que convertiría al equipo argentino en la institución más ganadora de la máxima competencia sudamericana a nivel clubes. Esta posiblidad generó un éxodo en masa de simpatizantes xeneizes, quienes tiñeron de azul y amarillo las playas de Río de Janeiro.

En la jornada del viernes, miles de hinchas invadieron las playas brasileñas para llevar adelante un banderazo en aliento a los dirigidos por Jorge Almirón. Una de las perlitas de la jornada fue la presencia de Jorge Luis Figal, papá de Nicolás, marcador central y una de las principales figuras del conjunto de La Ribera.

“Ni sabe que estoy acá. Simplemente quería ver esto, la multitud que ha venido para ver a Boca. La gente de Boca es grande en todos lados. Vos en cualquier lado que vas en el mundo hay gente de Boca. Es espectacular”, manifestó el padre del zaguero en diálogo con TyC Sports. Y luego, añadió: “No sé si lo han visto pero ayer hablamos un poquito para darle la tranquilidad de que no pasó nada donde estamos nosotros la familia pero esto (por el banderazo) seguro que lo han visto y les va a dar más fuerzas. Yo creo que se van a comer la cancha”.

Durante la entrevista, Jorge no pudo ocultar su felicidad de ver a su hijo con la camiseta del club de sus amores y de la posibilidad de hacer historia al estar cerca de conquistar la Copa Libertadores. “Orgullosos por él, me dio el sueño de jugar con la camiseta de Boca. Es la primera vez que salgo al exterior, fue una invitación de él. No podía faltar. Las veces que puedo ir a la Bombonera voy siempre. Esto ya es impagable, eso lo voy a tener hasta el día de mi muerte”, soltó con lágrimas en sus ojos.

“Yo creo que eligió Boca por su forma de jugar, a todas las pelotas divididas ganarlas siempre. Sabe que entrar en Boca es trabar con la cabeza. Yo siempre le hablaba de Blas Giunta, un crack que se mataba por Boca, y yo siempre le decía: ‘Con Boca tenés que trabar con la cabeza y te vas a ganar el cariño de la gente’”, añadió el hombre.

Para finalizar, dejó entrever que Nicolás estará presente en la definición con Fluminense pese a no estar al ciento por ciento en lo físico: “Puede tener una dolencia pero quiere jugar, se que va a poner todo de él como cuando entra siempre a la cancha que deja todo por esa camiseta. Orgulloso por él porque me dio el sueño de que juegue con esa camiseta”.