El video que muestra el inicio de la agresión de la barra de Fluminense a los hinchas de Boca Juniors ante la pasividad de la policía de Brasil

Los torcedores del Flu agredieron a los simpatizantes en Río de Janeiro

Los días previos a la final de la Copa Libertadores deberían distinguirse por el ambiente festivo, y más en una ciudad con los atractivos turísticos de Río de Janeiro y el aura inspirada por el mítico estadio Maracaná, pero la nota de este jueves volvió a ser la violencia después del ataque de los barras de Fluminense a los de Boca Juniors en una playa de Copacabana.

Te puede interesar: Denuncian robos y golpes a hinchas de Boca Juniors en Brasil: “Vinieron a rompernos la cabeza”

Las redes sociales han canalizado decenas de videos sobre las agresiones sufridas por los simpatizantes que llegaron a la ciudad carioca para acompañar al equipo de Jorge Almirón en su lucha por lograr la séptima Libertadores de su historia y disfrutaban de una jornada de sol. Uno de los fragmentos más esclarecedores sobre el modus operandi de los torcedores aporta una mirada panorámica sobre lo sucedido en cuestión de segundos.

La grabación inicia con los seguidores del Flu adentrándose sobre la arena, luego de una extensa marcha por las calles en horas de la tarde. Estos individuos se detuvieron en un punto específico del lugar y, como si hubiera estado planificado, emprendieron alunísono la arremetida para sembrar el miedo entre mujeres, hombres y niños, que disfrutaban pacíficamente del atardecer con merchandising auriazul.

Te puede interesar: La pelea entre dos jugadores de Fluminense a días de la final de la Copa Libertadores contra Boca

Esto provoca una inmediata desesperación de los visitantes, que iniciaron una estampida para escaparse de la zona de conflicto y evitar los robos de sus pertenencias más valiosas, mientras las fuerzas de seguridad se destacaron por su nula intervención en el comienzo de los golpes a los fanáticos del Xeneize. Los móviles policiales se mantienen a pocos metros del lugar. Los encargados de mantener el orden público intervinieron de manera tardía para reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos.

A pesar de la elocuencia aportada por el video en cuestión, las imágenes de los movimientos realizados por los agentes se destacaron por el arresto de un simpatizante con los colores de la Ribera acusado de haber proferido insultos racistas contra el público brasileño. El joven, aprehendido cuando se había lanzado al mar para escapar del ataque, fue liberado después, sin pruebas sobre la acusación.

Hinchas de Boca Juniors agredidos

El periodista de TNT Sports, Ignacio Bezruk, brindo pormenores del ataque realizado por los barras de Fluminense: “Fue un momento terrible lo que hemos vivido. La gente estaba tranquila y en paz cuando vinieron cientos de hinchas aparentemente de la torcida del Fluminense a molestar y a agredir, directamente”.

Te puede interesar: El jugador que se metió “por la ventana”, los dos acompañantes y la duda de Almirón: Boca confirmó la lista para jugar contra Fluminense

“Han robado carteras, han agredido a las mujeres, a niños y a los hombres. A todos. La policía brilló por su ausencia, tardaron en llegar siete minutos. No había ningún policía alrededor de la gente de Boca. En el Fan Zone estaban los hinchas del Fluminense al lado de los de Boca”, siguió el movilero desde Río de Janeiro.

Uno de los testimonios de los hinchas argentinos da cuenta de lo sucedido sin ningún motivo aparente: “Es hora de parar con esto. Esto no es fútbol. No nos metimos con nadie y vinieron a quitarnos todo. Nos robaron carteras, nos pegaron y nos revolearon sillas y palos, de todo. No viajamos para que nos acribillen a golpes”.

Esta no es la primera vez que sucede algo de esta magnitud. Horas atrás, el reportero Martín Arévalo informó de una “emboscada” contra los argentinos que fueron a Brasil. Uno de los hinchas agredidos, Pablo Moulia, subió una historia de Instagram con una foto del golpe que recibió en la cabeza y la siguiente frase: “Nos cagaron a palos. Me robaron el celular. Éramos 30 y vinieron con reposeras a la playa a rompernos la cabeza”.

Los futbolistas de Boca Juniors llegaron este miércoles a Brasil en medio de este contexto hostil para iniciar la preparación del duelo ante Fluminense. Estos episodios de violencia deberán extremar las medidas frente a lo que suceda este viernes en el banderazo de los hinchas al plantel Azul y Oro a un día de la definición y, sobre todo, durante el sábado para evitar enfrentamientos similares en las adyacencias al Maracaná.