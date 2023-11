El ránking histórico de los argentinos en el Balón de Oro: el mejor ubicado detrás de Lionel Messi y el que tuvo más nominaciones

Batistuta, Agüero, Julián Álvarez y Verón

El Balón de Oro se convirtió, sin lugar a dudas, en el premio más especial a nivel individual del fútbol mundial. Lionel Messi lo ganó por octava vez en su carrera, convirtiendo a Argentina en el país con más trofeos de este tipo, incluso aunque durante casi cuatro décadas sólo se otorgó a futbolistas europeos. Sin embargo, desde que en 1995 se abrió la elección a los Sudamericanos hubo otros jugadores argentinos que sobresalieron en el listado.

El ranking del Balón de Oro sufrió modificaciones a lo largo de la historia, pero la que cambió por completo el escenario se desarrolló en 1995 cuando se permitió reconocer como el mejor de la temporada a futbolistas no europeos, más allá de que previamente lo ganaron algunos argentinos nacionalizados como Alfredo Di Stefano (España) en 1957 y 1959 u Omar Sívori (Italia) en 1961. Al mismo tiempo, hubo diferentes variantes como la cantidad general de nominados o la fusión del trofeo de la revista France Football con el premio al mejor jugador de la FIFA (hoy The Best) entre 2010 y 2015.

Independientemente de esto, durante las últimas dos décadas hubo distintos argentinos que fueron elegidos con al menos un voto de los diferentes paneles que participaron en la convocatoria. El jurado se fue modificando con el correr de los años, desde el medio centenar de periodistas que estuvo en 1995 pasando por la participación de entrenadores, futbolistas y cronistas durante la etapa de unión con la FIFA, hasta la reciente edición 2023 que tuvo a 100 periodistas de los países que se ubican en los 100 primeros lugares del Ranking FIFA.

Cabe destacar que el listado toma las posiciones en las que quedó cada futbolista argentino que recibió al menos un voto desde 1995 en adelante, sin contabilizar que hubo otros dentro de los nominados iniciales que no recibieron votos como Abel Balbo en 1995, Diego Simeone y Javier Zanetti en 1996, Ariel Ortega en 1998, Pablo Aimar y Javier Saviola en 2002, Roberto Ayala en el 2004 o Gonzalo Higuaín en 2016, entre otros.

Existe un lógico párrafo aparte para Lionel Messi, el máximo ganador de la historia con 8 Balones de Oro, pero que además tuvo otras ocho nominaciones desde que en 2006 quedó 20° en su primera aparición. Fue segundo cinco veces, tercero en una ocasión y quinto también en una oportunidad. Entre 2006 y 2023, y teniendo en cuenta que no hubo premio en 2020 por la pandemia, solamente quedó afuera de los considerados en una ocasión durante el año 2022.

Gabriel Omar Batistuta tuvo una época gloriosa en la Fiorentina (Foto: Reuters)

Sacando al rey absoluto de la premiación más importante a nivel individual del fútbol, el otro nombre destacado en la lista es del Gabriel Batistuta, quien es el mejor posicionado a nivel histórico detrás de Leo con el cuarto puesto que obtuvo en la versión de 1999, que tuvo a Rivaldo, David Beckham y Andriy Shevchenko en los tres primeros lugares del podio respectivamente.

Batigol recibió votos en seis ediciones distintas, lo que lo ubica entre los nombres más destacados junto con Sergio Agüero (4) o Juan Sebastián Verón (3) quienes también fueron distinguidos en distintas temporadas por los especialistas.

Hay una particularidad y es que en 2007 Riquelme brilló con la camiseta de Boca Juniors a pesar de que su pase pertenecía al Villarreal y fue uno de los pocos casos de un jugador fuera de las ligas europeas que recibió votos. Algo similar sucedió en 2011 con Neymar, quien finalizó en el 10° lugar de la votación mientras militaba en el Santos de Brasil.

EL RANKING HISTÓRICO

1°: Lionel Messi (Barcelona 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021) - Lionel Messi (PSG/Inter Miami 2023)

2°: Lionel Messi (Barcelona 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017)

3°: Lionel Messi (Barcelona 2007)

4°: Gabriel Batistuta (Fiorentina 1999)

5°: Lionel Messi (Barcelona 2018)

6°: Gabriel Batistuta (Fiorentina 1998)

7°: Gabriel Batistuta (Fiorentina/Roma 2000) - Julián Álvarez (Manchester City 2023)

8°: Juan Sebastián Verón (Parma/Lazio 1999)

10°: Ángel Di María (Real Madrid 2014)

13°: Gabriel Batistuta (Fiorentina 1996) - Sergio Agüero (Manchester City 2015)

14°: Juan Román Riquelme (Villarreal 2005 y Villarreal/Boca Juniors 2007) - Sergio Agüero (Atlético Madrid 2008) - Javier Mascherano (Barcelona 2015)

15°: Paulo Dybala (Juventus 2017) - Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa 2023)

16°: Hernán Crespo (Lazio 2001) - Juan Sebastián Verón (Lazio/Manchester United 2001) - Sergio Agüero (Atlético Madrid/Manchester City 2011, Manchester City 2018 y 2019)

17°: Sergio Agüero (Manchester City 2012)

18°: Fernando Redondo (Real Madrid/Milan 2000)

19°: Javier Mascherano (Barcelona 2014)

20°: Gabriel Batistuta (Fiorentina 1995) - Lionel Messi (Barcelona 2006) - Lautaro Martínez (Inter 2023)

21°: Lautaro Martínez (Inter 2021)

23°: Gabriel Batistuta (Fiorentina 1997) - Hernán Crespo (Parma 1999)

26°: Claudio López (Valencia 1999)

27°: Juan Esnaider (Real Madrid 1995) - Claudio López (Valencia/Lazio 2000) - Juan Sebastián Verón (Lazio 2000)

30°: Carlos Tevez (Manchester United 2007)