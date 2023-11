Un ex jugador del Manchester United apuntó contra Carlos Tevez: “Trataba mal a los jóvenes”

Carlos Tevez jugó dos temporadas en Manchester United y ganó una Champions League (Shutterstock)

Esta semana, un ex futbolista de Manchester United fue muy crítico de lo que fue el paso de Carlos Tevez por los Red Devil. Rafael Silva, quien vistió los colores del conjunto inglés durante siete temporadas, recordó el año en el que compartió equipo con el argentino y tuvo solo críticas para esbozar, puntualmente sobre los malos tratos que el ex jugador habría tenido con sus compañeros más jóvenes.

Te puede interesar: Con un doblete de Haaland, el City venció 3-0 al United en el clásico de Manchester

Fue durante la campaña 2008/09 que ambos coincidieron en el vestuario que comandaba Sir Alex Ferguson, tiempo suficiente para el brasileño se quedo con una pésima imagen del Apache: “No soy fan suyo, no como jugador”, sostuvo en diálogo con SportTV, e insistió: “Nunca he sido fan suyo porque a Tevez le gustaba criticar a los nuevos jugadores. No me avergüenza decir que no me gusta. Hizo mucho contra los jugadores jóvenes. Trató mal a los jóvenes en el United”.

Silva no quiso mencionar episodios ni actitudes puntuales, pero sí admitió que tiempo después tuvo una pequeña venganza. Es que en el mercado de pases siguiente, el ex Boca Juniors saltó a la vereda de enfrente al unirse al City, por lo que ambos se vieron las caras en el derby de 2010. En aquel encuentro, que terminó 0-0, el brasileño y el argentino tuvieron un momento tenso.

El tenso cruce entre Rafael da Silva y Carlos Tevez en el derby e Manchester de 2010 (Getty images)

“Él dejó el United por el City. Se dio la pelea y yo le pegué. El árbitro pitó falta, yo hice eso para quitárselo, me empujó y empezó”, recordó sobre el careo que iniciaron en mitad del campo de juego. “Siempre fue muy respetuoso (con él), pero realmente se metía con los jóvenes allí, así que nunca me agradó”.

Te puede interesar: El desahogo de Ezequiel Ham, de ver en riesgo su carrera por un golpe de Tevez a ascender con Independiente Rivadavia: “Es mi revancha”

Rafael Da Silva estuvo siete temporadas en el United y ganó ocho títulos, hasta que finalmente se se marchó al Olympique de Lyon en 2015. En la actualidad defiende los colores de Botafogo de Brasil, al que arribó en 2021, aunque ahora se está recupera de una lesión. Además, fue subcampeón de los Juegos Olímpicos en Londres 2012.