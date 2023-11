Las 10 estrellas que hubieran ganado el Balón de Oro si Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no hubiesen sido futbolistas

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han conformado la rivalidad más importante de las últimas décadas en el mundo del fútbol. En distintas veredas, los personajes lucieron personalidades absolutamente opuestas: la humildad y la excentricidad fueron por carriles separados. Ambos dominaron cada entrega de premios que se les cruzó y el Balón de Oro estuvo lejos de ser la excepción con un total de 13 sobre 15 ediciones repartidas entre la dupla.

Esto abre un interrogante inmediato sobre los protagonistas privados de quedarse con ese honor por la inmensidad de Messi junto a CR7 dentro y fuera de la cancha. Días atrás, Rodri, quien salió 5° en la última votación, que consagró a Leo por octava vez como el mejor jugador del mundo, había hablado sobre el costado de la mercadotecnia que rodea a la premiación.

“Ya tengo 27 años, he vivido la etapa dorada de futbolistas en mi país y sé que se valora mucho el premio deportivo, pero también es un premio de mucho marketing y soy consciente del jugador que soy. ¿Si me falta marketing? Al lado de los monstruos con los que estoy ahí, pues claro”, declaró el volante español del Manchester City de Inglaterra en una frase que tomó mayor relevancia después del discurso de Leo en el Teatro del Châtelet de París.

Luka Modric y Karim Benzema fueron los únicos que se atrevieron a romper este paradigma. En 2018, el croata quebró una hegemonía repartida por 10 años y el punta de Real Madrid brilló con el Merengue en la Orejona 2021/22. Vale destacar, Lionel Messi es el máximo ganador en la historia, mientras que el portugués se mantiene segundo en esa nómina con 5 Balones de Oro. Ahora bien, qué figuras hubieran ganado la estatuilla si la dupla de oro no era contemporánea a ellos.

2008: Fernando Torres

Fernando Torres con la camiseta del Liverpool

El punta retirado del Liverpool quedó tercero en la votación con 179 puntos. El semifinalista de la Champions League 2007/08 podría haberse quedado con el privilegio de levantar este premio sin la presencia de sus máximos competidores después de finalizar por detrás de la Pulga (281) y el Bicho (446).

2009 y 2011: Xavi Hernández

Xavi Hernández en el Camp Nou en su último partido en casa ante Deportivo La Coruña (REUTERS/Gustau Nacarino/Foto de archivo)

El ahora entrenador del Barcelona se quedó con el tercer lugar en las votaciones de ambos años. En 2009, acumuló 170 puntos, muy lejos de los 473 de su compañero estrella en el Blaugrana. En segundo lugar, Cristiano Ronaldo (233). En 2011, se repitieron las mismas ubicaciones.

2010 y 2012: Andrés Iniesta

Andrés Iniesta con el Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El Cerebro del Mundial 2010 logrado por España quedó a las puertas de ese Balón de Oro y, tiempo después, intentó esquivar la polémica cuando fue consultado sobre la gala: “No hay ningún problema, estamos encantados con que Leo haya conseguido esa segunda pelota de oro y nosotros de estar ahí. Hay que valorar el hecho de estar ahí”. La competencia se tornó muy dispareja en 2012. Iniesta recolectó un 10,91% de los votos frente al 23,68% de Cristiano Ronaldo y el 41,60% del campeón del mundo con Argentina.

2013: Franck Ribéry

Franck Ribéry saludando a la afición (REUTERS/Annegret Hilse)

El extremo habilidoso de Francia militó en el Bayern Múnich por doce temporadas y, en medio de su estadía, estuvo a muy pocos votantes de dar el zarpazo tras ser campeón de la Champions League 2012/13. Quedó tercero con un 23,36%, mientras que Leo (24,72%) escoltó a Cristiano (27,99%).

2014: Manuel Neuer

Manuel Neuer venía de ser campeón mundial con Alemania (REUTERS/Angelika Warmuth)

Nunca un arquero estuvo tan cerca de volver a acariciar el Balón de Oro como en aquella oportunidad. Luego de que Lev Yashin fuera el único guardameta en haberlo logrado en 1963, Neuer hizo méritos para ser el segundo en quedárselo. Fue campeón del mundo con Alemania, ganador de la Bundesliga y semifinalista de la Liga de Campeones con el Bayern Múnich, pero quedó muy lejos de Cristiano Ronaldo (37,66%). Messi fue segundo (15,76%) y el alemán cerró la terna (15,72%).

2015 y 2017: Neymar

Neymar se transformó en la transferencia más cara del fútbol cuando PSG se lo compró al Barcelona por más de USD 234 millones (AFP PHOTO/PAU BARRENA)

El presente del brasileño está marcado por su partida a Al-Hilal de Arabia Saudita, pero en su estadía dentro de Barcelona y París Saint-Germain estuvo con oportunidades de alcanzar la gloria. Reunió un magro 7,86%, luego de ser campeón de la Liga de Campeones con el equipo Culé, para quedar en el tercer lugar, por detrás de CR7 (27,76%) y Lionel Messi (41,33%). Dos años más tarde, el lusitano invirtió ubicaciones con el argentino y Ney permaneció en el mismo lugar.

2016: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid (EFE/ Sergio Perez)

El atacante del Atlético de Madrid fue una de las figuras del equipo subcampeón de Europa (perdió por penales ante Real Madrid) y su rendimiento en el año calendario fue destacado en la ceremonia con un tercer lugar (12,72%). El Bicho volvió a vencerlo, esta vez de manera individual, para quedarse con el premio con el 47,85% de los votos. En el medio quedó Messi (20,30%).

2019: Virgil van Dijk

Virgil van Dijk levanta la Champions League (REUTERS/Toby Melville)

El ganador del máximo certamen de clubes a nivel de la UEFA con Liverpool podría haber sido el cuarto defensor de la historia en ganar el Balón de Oro después de Franz Beckenbauer (Bayern Múnich - 1972 y 1976), Matthias Sammer (Borussia Dortmund - 1996) y Fabio Cannavaro (Real Madrid - 2006). Su año fue tan excelente que quedó a siete puntos de igualar a Leo Messi, quien finalizó el acto con un 24,36%. Tercero, Ronaldo (16,90%).

2021: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski fue fundamental en la Champions League 19/20 levantada por Bayern Múnich (REUTERS/Fabian Bimmer)

Su caso fue uno de los más discutidos. Había tenido un magnífico 2020 con la coronación de la Liga de Campeones en el Bayern Múnich, pero esta distinción se suspendió por la pandemia y, en la siguiente edición, el polaco escoltó al 10, quien venía de ser campeón de la Copa América, su primer título con la selección argentina, por 33 puntos de diferencia. Jorginho terminó tercero. “Pidió un Balón de Oro para mí, pero no me votó para el The Best”, sorprendió el delantero tras el reclamo del sudamericano en el escenario para que le den un galardón por su labor en el mismo año donde estalló la pandemia de COVID-19.

2023: Erling Haaland

Erling Haaland recoge el premio en París, Francia (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

Máximo goleador histórico en una temporada de la Premier League, campeón de la Champions y ganador del Trofeo Gerd Müller como el delantero más anotador del curso. Deberían ser pergaminos suficientes para quedarse con el premio, pero nada alcanza para superar al mejor jugador del mundo. Más que nunca, la afirmación hecha días atrás por Pep Guardiola cobra mayor trascendencia: “El Balón de Oro tendría que tener dos categorías, una para Messi y otra para el resto”. El noruego quedó segundo y Kylian Mbappé lo acompañó en la tercera colocación.