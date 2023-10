Juegos Panamericanos, día 14: la selección masculina de básquet debutó con una sufrida victoria ante Venezuela

Horacio Cifuentes y Gaston Alto buscarán la final en tenis de mesa (Foto: Cristian Soto/ Santiago 2023 via Photosport)

Tras la obtención de la medalla de bronce por Santino Basaldella en la final del SUP Race (Stand Up Paddle) de surf, la delegación argentina en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 cosecha un total de 33 preseas, entre las tres doradas, las 15 de plata y las 15 de bronce. Sin embargo, los albicelestes no se conforman y buscarán ir por más para escalar posiciones dentro del medallero.

Uno de los destacados de la jornada fue el debut de la selección masculina de básquet, una de las candidatas a obtener un lugar en el podio de la competencia. En el Polideportivo 1, el combinado nacional no pudo aprovechar la buena ventaja que sacó durante buena parte del partido y recién pudo imponerse ante Venezuela en el suplementario (95-88).

Argentina venció a Venezuela en su debut en los Juegos Panamericanos

Durante la jornada también se disputarán dos enfrentamientos por un lugar en la final y asegurarse una medalla. Desde las 14.10, en el Centro de Entrenamiento Olímpico, la pareja albiceleste conformada por Horacio Cifuentes y Gastón Alto enfrentará a los cubanos Jorge Campos y Andy Pereira Diez por la semifinal de tenis de mesa. Luego, a las 17, la selección femenina de fútbol chocará ante México en el Estadio Elías Figueroa.

También tuvieron acción Los Gladiadores, elenco que busca el título y sellar su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras el debut de ayer ante Estados Unidos, este mediodía, en el Gimnasio Polideportivo de Viña del Mar contra Uruguay, los albicelestes aplastaron 37 a 16 a los charrúas y avanzaron a semifinales a falta de un juego. La selección masculina de vóley también tendrá una nueva presentación. Tras su victoria 3-0 ante Puerto Rico, ahora chocarán por la tarde en el Arena Parque O’Higgins ante República Dominicana.

La selección femenina de fútbol buscará meterse en la final de los Juegos Panamericanos (Foto de Manuel Lema O/Santiago 2023 v’a Photosport)

La agenda argentina del día 14 de los Juegos Panamericanos 2023:

Básquet:

Equipo Masculino - Grupo B - Argentina 95-88 Venezuela

Handball:

Equipo Masculino - Grupo B - Los Gladiadores 37-16 Uruguay

Ecuestre - Salto:

Ahora - Individual y Equipo - Ronda 1 - Ignacio Maurin, Damián Ancic, José María Larocca Jr, Leandro Moschini

Esgrima:

Florete Individual Masculino - Grupo C - Augusto Servello cayó 4-5 ante el puertorriqueño Carlos Padua Rodríguez

Florete Individual Masculino - Grupo A - Nicolás Marino ganó 5-3 ante el mexicano Tommaso Archilei Meza

Florete Individual Masculino - Grupo A - Nicolás Marino ganó 5-2 ante el venezolano César Aguirre Barbera

Florete Individual Masculino - Grupo C - Augusto Servello ganó 5-4 ante el chileno Gustavo Alarcón Sirriya

Florete Individual Masculino - Grupo A - Nicolás Marino cayó 5-0 ante el estadounidense Nick Itkin

Florete Individual Masculino - Grupo C - Augusto Servello cayó 5-2 ante el canadiense Blake Broszus

Florete Individual Masculino - Grupo A - Nicolás Marino ganó 5-3 ante el brasileño Henrique Tavian

Florete Individual Masculino - Grupo C - Augusto Servello ganó 5-3 ante el colombiano Jorge Murillo Díaz

Florete Individual Masculino - Grupo A - Nicolás Marino ganó 5-2 ante el canadiense Patrick Xinyi Liu

Florete Individual Masculino - Grupo C - Augusto Servello cayó 5-2 ante el brasileño Guilherme Amaral Toldo

Sable Individual Femenino - Grupo C - Candela Espinosa Veloso cayó 5-3 ante la mexicana Natalia Botello Cervantes

Sable Individual Femenino - Grupo B - María Alicia Perroni ganó 5-4 ante la canadiense Pamela Brind’Amour

Sable Individual Femenino - Grupo C - Candela Espinosa Veloso cayó 5-0 ante la estadounidense Maia Chamberlain

Sable Individual Femenino - Grupo B - María Alicia Perroni cayó 5-4 ante la colombiana Jessica Morales

Sable Individual Femenino - Grupo B - María Alicia Perroni cayó 5-3 ante la chilena Yolanda Muñoz Pinilla

Sable Individual Femenino - Grupo C - Candela Espinosa Veloso cayó 5-2 ante la cubana Leidis Veranes Mustelier

Sable Individual Femenino - Grupo C - Candela Espinosa Veloso ganó 5-0 ante la brasileña Karina Zettermann

Sable Individual Femenino - Grupo B - María Alicia Perroni cayó 5-1 ante la mexicana Julieta Toledo Ames

Sable Individual Femenino - Grupo C - Candela Espinosa Veloso ganó 5-2 ante la venezolana Kaherine Paredes Torres

Sable Individual Femenino - Grupo B - María Alicia Perroni cayó 5-4 ante la puertorriqueña Eileen Marie Grench

Florete Individual Masculino - Ronda de 16 - Augusto Servello ganó 15-14 ante su compatriota Nicolás Marino

Sable Individual Femenino - Ronda de 16 - María Alicia Perroni cayó 15-8 ante la estadounidense Maia Chamberlain

Sable Individual Femenino - Ronda de 16 - Candela Espinosa Veloso cayó 15-12 ante la canadiense Pamela Brind’Amour

14.20 Florete Individual Masculino - Cuartos de final - Augusto Servello vs el chileno Leopoldo Alarcón Román

Judo:

Equipos Mixtos - Cuartos de final - Argentina cayó por 4-0 ante Colombia

Equipos Mixtos - Repesca - Argentina ganó por 4-2 ante México

Equipos Mixtos - Bronce - Argentina cayó por 4-1 ante República Dominicana

Fútbol:

17.00 - Equipo femenino - Semifinal - Argentina vs México

Natación Artística:

Ahora - Dueto - Rutina técnica - Tiziana Bonucci y Luisina Caussi

Pelota vasca:

Frontball Femenino - Grupo A - Micaela Marily Cortez ganó 2-1 ante la chilena Zita Solas Aranzabal

Paleta de goma masculino - Grupo A - Federico Fernández cayó 2-0 ante el mexicano Isaac Pérez Pérez

Frontball Masculino - Grupo A - Nicolás Alberto Comas ganó 2-0 ante el chileno Gonzalo Osorio Fouilloux

Paleta de goma Femenino - Grupo A - Sabrina Andrade Blason ganó 2-0 ante la chilena Rosario Valderrama Labarca

17.00 - Frontenis Masculino - Grupo A - Lorenzo Cardozo y Emiliano Garcías Escaris vs los peruanos Juan Bezado Pinto y David Yupanqui Aguilar

17.00 - Trinquete Dobles Masculino - Grupo A - Facundo Andreasen y Alfredo Villegas vs los mexicanos Arturo Rodríguez Faisal y Daniel Garcías Barajas

19.00 - Trinquete Dobles Femenino - Grupo A - María García Calderón y Cynthia Pinto vs las mexicanas Dulce Figueroa Mendoza y Laura Puentes Villalobos

Polo acuático:

Equipo Femenino - Grupo A- Argentina ganó 8-6 ante México

19.30 - Equipo Masculino - Grupo B- Argentina vs Chile

Squash:

Individual Masculino - Ronda de 16 - Leandro Romiglio ganó 3-0 ante el peruano Alonso Escudero

Individual Masculino - Ronda de 16 - Jeremías Azaña cayó 3-1 ante el canadiense David Baillargeon

21.00 Individual Masculino - Cuartos de final - Leandro Romiglio aguarda rival

Tenis de mesa:

Individual Masculino - Octavos de final - Gastón Alto cayó 4-1 ante el canadiense Eugene Wang

14.10 - Dobles Masculino - Semifinal - Gastón Alto y Horacio Cifuentes vs los cubanos Jorge Campos y Andy Pereira Diez

Individual Femenino - Octavos de final - Ana Codina cayó 4-1 ante la canadiense Mo Zhang

Individual Masculino - Octavos de final - Santiago Lorenzo ganó 4-1 ante el estadounidense Jishan Liang

Individual Masculino - Octavos de final - Horacio Cifuentes ganó 4-0 ante el paraguayo Marcelo Aguirre

16.50 - Individual Masculino - Cuartos de final - Santiago Lorenzo vs Marcos Madrid

18.30 - Individual Masculino - Cuartos de final - Horacio Cifuentes espera rival

Vóley:

17.30 - Equipos Masculino - Grupo B - Argentina - República Dominicana