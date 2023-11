Los All Blacks apabullaron 96-17 a Italia y dieron una muestra de carácter en el Mundial de rugby

Nueva Zelanda apabulló 96-17 a Italia por la cuarta jornada del Grupo A en el Mundial de rugby para dar una muestra de carácter elocuente en un encuentro crucial que descartó de cuajo una eliminación prematura. Más de una decena de tries y la excelsa pegada a pelota parada condujeron a un triunfo sin atenuantes de los candidatos a lograr su cuarta corona.

Este encuentro definitorio estuvo marcado por el tramo parejo de los primeros minutos. La solidez mostrada por los All Blacks en el último tercio de la cancha forzó una pérdida rival para iniciar su escalada a campo ajeno. El aspecto agresivo y trabado en la defensa italiana inspiró la inventiva de Jordie Barrett para romper el cerrojo con una gran patada a la corrida de Will Jordan, quien señaló el primer try del partido. A continuación, Richie Mo’unga anotó la conversión para ponerse 7-0 en el resultado. Instantes después, Tommaso Allan achicó diferencias con un penal (7-3).

Este comienzo de los europeos aparentaba un trámite más complejo del esperado para los oceánicos, pero solo quedó en un recuerdo cuando los dirigidos por Ian Foster aceleraron la marcha. Tres tries de Aaron Smith, Mark Telea y Ardie Savea desde los 17′ a los 22′ de la etapa inicial estuvieron acompañados de la excelente pegada de Mo’unga para señalar una ventaja apabullante (28-3).

Con el paso del cronómetro, los Azzurri se diluyeron en su propia intrascendencia. Smith señaló dos tries adicionales a su cuenta personal para ampliar una diferencia que, poco a poco, empezó a tornarse irreversible. Luego de las conversiones, el marcador quedó 42-3. Ya sobre el final, Savea no se quedó atrás con otra pelota apoyada en el in-goal. Para colmo, Richie Mo’unga tuvo 100% de efectividad con la ovalada detenida para señalar el 49-3 en el cierre de la primera parte.

El regreso de los equipos al terreno marcó el dominio de Italia por el lógico repliegue contrario, que tuvo su cúspide a los 48′ con el try de Ange Capuozzo. La conversión anotada por Tommaso Allan estampó el 49-10 y parecía que aún había partido, pero su equipo cometió un error imperdonable. Un bloqueo al despeje de Martin Page-Relo terminó en try de Brodie Retallick y Mo’unga marcó el 56-10. El 10 del tricampeón mundial reapareció nuevamente para anotar el 63-10 luego de la corrida de Dalton Papali’i a los 56′, aunque su perfección llegó a su fin a los 61′: falló su primera conversión después del try de Dane Coles (68-10).

La continuidad del juego se cumplió por mero protocolo porque el ganador nunca estuvo en discusión frente a un elenco aturdido por una paliza que no tenía fin. Damian McKenzie, Will Jordan, Anton Lienert-Brown y el propio Coles engrosaron la cosecha colectiva para el 96-10. Sobre la adición, Montanna Ioane y Paolo Garbisi decoraron el 96-17 final. Richie Mo’unga fue el máximo goleador del match con 18 puntos.

Italia había llegado con puntaje ideal a este duelo transcendental para su historia, ya que nunca había vencido a Nueva Zelanda y esta cita se presentaba como una posibilidad casi inédita para lograrlo, pero no pasó nada de eso. Su rival logró el punto bonus (al anotar más de tres tries) para igualarlos en el segundo lugar con 10 puntos y seguir luchando por el último boleto a los cuartos de final. El líder es Francia con 13.

La 16° victoria de Nueva Zelanda ante sus contrincantes marca ventaja en la disputa por esa ubicación, ya que ante una eventual igualdad se desempatará por el cruce directo. Más allá de esto, estará obligado a lograr el triunfo más el punto bonus este jueves ante Uruguay para evitar pensar en lo que suceda al día siguiente entre Italia y Francia. Ambos duelos comenzarán a las 16 (hora argentina).

La agenda de la semana en el Mundial de rugby

FORMACIONES:

Nueva Zelanda: 1- Ofa Tu’ungafasi, 2- Codie Taylor, 3- Nepo Laulala, 4- Brodie Retallick, 5- Scott Barrett, 6- Shannon Frizzel, 7- Dalton Papali’i, 8- Ardie Savea (C), 9- Aaron Smith, 10- Richie Mo’unga, 11- Mark Telea, 12- Jordie Barrett, 13- Rieko Ioane, 14- Will Jordan, 15- Beauden Barrett.

Suplentes: 16- Dane Coles, 17- Tamaiti Williams, 18- Tyrel Lomax, 19- Samuel Whitelock, 20- Same Cane, 21- Cam Roigard, 22- Damian McKenzie, 23- Anton Lienert-Brown.

Italia: 1- Danilo Fischetti, 2- Giacomo Nicotera, 3- Marco Riccioni, 4- Dino Lamb, 5- Federico Ruzza, 6- Sebastian Negri, 7- Michele Lamaro (C), 8- Lorenzo Cannone, 9- Stephen Varney, 10- Paolo Garbisi, 11- Montanna Ioane, 12- Luca Morisi, 13- Juan Ignacio Brex, 14- Ange Capuozzo, 15- Tommaso Allan.

Suplentes: 16- Hame Faiva, 17- Iván Nemer, 18- Simone Ferrari, 19- Niccolo Cannone, 20- Manuel Zuliani, 21- Toa Halafihi, 22- Martin Page-Reloi, 23- Paolo Odogwu.

Árbitro: Matthew Carley (RFU)

Asistente Árbitro 1: Nic Berry (RA)

Asistente Árbitro 2: Christophe Ridley (RFU)

TMO: Brett Cronan (RA)

