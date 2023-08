“Celebraremos la boda de Jenni Hermoso y Luis Rubiales en Ibiza”: el video desconocido del vestuario de España tras el beso de la polémica

En las últimas horas se conocieron nuevas imágenes de la intimidad del seleccionado tras ser campeón del mundo femenino

La primera coronación de España a nivel mundial en la rama del fútbol femenino quedó en un segundo plano tras el revuelo generalizado por el beso que Luis Rubiales le dio a Jenni Hermoso. La jugadora y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han dado distintas versiones a lo sucedido y en las últimas horas se filtró un nuevo video sobre la intimidad del plantel campeón en el vestuario en compañía del dirigente después de alzar el título.

El fragmento inferior al minuto de duración trae al presente la transmisión en vivo realizada por la futbolista Salma Paralluelo en su cuenta personal de Instagram. En las imágenes se observa a Rubiales abrazado a Hermoso en mitad de los vestidores y se escucha una pregunta que da comienzo a las imágenes: “¿Nos vamos de boda?”. Instantes después, el hombre tomó la palabra con el fin de manifestar la invitación realizada a la delegación para viajar a Ibiza como premio por haber ganado el Mundial Femenino. De hecho, la 10 de España asistió a ese viaje y se realizó un tatuaje en medio de sus mini vacaciones en compañía de otras compañeras.

Distintas jugadoras manifestaron su imposibilidad de viajar por temas relacionados a sus clubes y el responsable del fútbol español se mostró dispuesto en mediar con ambas partes para llegar a un acuerdo. Allí, varias protagonistas empezaron a cantar en coro “¡Ibiza, Ibiza, Ibiza!”, unas palabras interrumpidas por el máximo cargo de la RFEF para dejar una frase en el aire: “Allí celebraremos la boda de Jenni y de Luis Rubiales”.

Las jugadoras de la selección de España bromean con el beso de Rubiales a Jenni Hermoso

Esto sucede a un día de conocerse otra grabación con postales del micro de la selección posteriores a que la representante del Pachuca de México sea alzada por el aire y besada en la boca durante la fiesta de premiación. Uno de los videos difundidos por el periodista español Alvise Pérez en sus redes sociales aprecia a la mujer riéndose, mientras le muestra al equipo un meme comparando lo acontecido en el Estadio de Australia con el beso del arquero de la selección masculina de España, Iker Casillas, a su entonces pareja y periodista, Sara Carbonero, durante el Mundial de Sudáfrica 2010. “Como Iker y Sara”, lanzaron entre risas.

Además, se conocieron otras partes del hecho sucedido en la tarima dispuesta por la organización de la Copa Mundial. En un video con una escasa duración de 12 segundos, se observa como la volante se estrecha en un abrazo con el mandamás, quien queda con los pies en el aire. Al momento de reincorporarse, procede a dar el beso de la polémica y darle una palmada en la espalda a Jenni Hermoso. Ella manifestó su negativa a recibirlo a través de un comunicado: “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

El dirigente se negó a renunciar al mando de la RFEF, pero la FIFA lo suspendió provisoriamente de “toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional” hasta dictar una resolución del proceso disciplinario abierto por el suceso. Según el diario británico Daily Mail, el organismo analiza una sanción de 15 años para Rubiales, máximo castigo permitido en los estatutos.

El video nunca antes visto del encuentro entre Rubiales y Jenni Hermoso

