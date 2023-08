La explosiva frase de Riquelme sobre su posible candidatura como presidente de Boca: “Lo más lógico sería que no haya elecciones”

Riquelme: "No debería haber elecciones en Boca"

En una extensa entrevista con TyC Sports en la que habló de diversos temas, Juan Román Riquelme también fue consultado por la posibilidad de presentarse como candidato principal en la fórmula oficialista de cara a las elecciones de diciembre en Boca Juniors. Y, aunque no aclaró su postura respecto a su lugar en el hipotético futuro mandato, dejó una frase explosiva.

“Falta mucho para diciembre, pero yo creo que lo más lógico sería que no haya elecciones. Si la gente que estaba quiere un poquito al club, tendría que disfrutar y venir a la cancha a apoyar. Eso es ser hincha de tu club. Si tu club volvió a ser un club de fútbol, vos tendrías que hacer eso. Pero tanto ustedes como yo sabemos que no son hinchas de este club, quieren usarlo para otra cosa”, le apuntó Román a la oposición, que por ahora mostró dos frentes con Andrés Ibarra (candidato impulsado por Mauricio Macri), y Jorge Reale.

El ídolo xeneize, quien ya había firmado otras declaraciones fuertes como “si antes dije que ganaríamos 85% a 15% las elecciones, ahora digo que ganaremos 95% a 5%” a principios de este año, arremetió otra vez en la contienda electoral del club de la Ribera.

Román piensa en candidatearse a la presidencia de Boca (Crédito: Télam)

“Yo estoy feliz cada día. De acá a diciembre falta mucho, van a intentar ensuciar por todos lados porque es el juego que hacen siempre, pero soy de pensar que soy hincha de mi club y lo lógico sería que no haya elecciones”, insistió. En tanto, remarcó: “El club está bien, vivimos una pandemia, pasamos muchas cosas. Nos dieron un club con deudas y ahora el club está bien. Solamente pienso en el partido del domingo, que el equipo juegue bien y gane. Y después prepararnos para el miércoles, que será un gran día. Tiene que ser una fiesta para nosotros y también para la gente de Racing”.

Riquelme también hizo un espacio para realizar en vivo una suerte de balance de lo que fueron estos más de tres años y medio de gestión: “Pensamos que íbamos a ir cumpliendo con cada cosa que teníamos clara. Nunca pensamos que en este tiempo íbamos a tener tanta felicidad. Somos el club que más títulos ganó en este tiempo. Gracias a los técnicos de inferiores debutaron más de 30 chicos, que nunca pasó en la historia del club. Hace 60 días decían que Boca tenía que romper el chanchito y yo decía ‘pucha’. Llevamos tres años y medio donde no hay que olvidarse que tuvimos dos de pandemia y los clubes les reducían el sueldo a los jugadores. Nosotros no lo hicimos nunca. Se les ha cumplido siempre. No fue fácil. Cuando se salió campeón del Torneo Maradona, tanto la Liga como la AFA no pagó premio y nosotros se lo pagamos al plantel como corresponde”.

