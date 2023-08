El contrapunto entre Almirón y Gago al analizar el duelo de ida entre Boca Juniors y Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Luego del empate sin goles entre Boca Juniors y Racing por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, los entrenadores Jorge Almirón, del Xeneize, y Fernando Gago, de la Academia, analizaron las alternativas del encuentro disputado en La Bombonera, donde no abundaron las jugadas de peligro y hubo más intensidad que buen juego en una serie que está abierta.

Aunque cada director técnico tuvo su propia visión de un mismo cotejo. Para Almirón, sus dirigidos obligaron a sus rivales “a jugar al pelotazo”. Mientras que Gago esgrimió que no fue a especular de visitante y que a sus pupilos no les faltó “actitud para poder llevarse el triunfo”.

Almirón indicó que “hicimos todo el esfuerzo para poder ganar. Ellos tuvieron la pelota en un momento y nosotros la recuperamos luego. Tuvimos las situaciones más claras del partido. El equipo hizo méritos para poder ganar. Arriesgamos para jugar mano a mano. Al no caer el gol la serie está abierta”.

“Jugamos con tres en el fondo. Soltamos a Fabra para que pueda jugar con Valentín (Barco). Los volantes jugaron un buen partido. Nos faltó el gol. Hicimos un gran esfuerzo y desgaste. Faltó la punta final que en estas instancias es muy importante. Tenemos jugadores que están acostumbrados a jugar esta clase de partidos. En la revancha saldremos a jugar de igual a igual”, subrayó.

“Lo que conozco del rival es que sé que no especular, pero les quitamos cualquier iniciativa de juego. Los obligamos a jugar al pelotazo. Los dominamos y como equipo grande, de visitante, está abierta la serie. Saldremos a jugar con la misma postura”, sentenció el estratega azul y oro.

Gago, por su parte, puntualizó que “si analizamos el resultado, es lo que hablo siempre. No hay que basarse en lo que se planea previo a lo que pasa en el partido. Con el resultado podemos decir que fue bueno, pero también podemos decir que fue malo porque fue empate y nosotros queríamos conseguir una victoria. Pensábamos lo que podía generar el rival, dónde nos podía dañar y dónde lo podíamos dañar nosotros. A partir de ahí tuvimos más situaciones en el segundo tiempo”.

Luego Pintita se cruzó con un periodista y esgrimió que “hoy también salimos a ganar”. Ante otra pregunta insistió en que “no vinimos a especular. Una cosa es que el partido no salga como uno esperaba. Que no tengamos situaciones. Que tuvimos menos jugadas de gol que el rival, es verdad. Pero vinimos a tratar de ganar”.

Y se tiene fe de cara a la revancha: “En base al resultado sabemos que queda otro partido. Este era el primer partido de la serie y tenemos que entender el partido y las situaciones. Nosotros jugamos en nuestra casa y tenemos saber aprovechar ese factor. Por momentos me quedo conforme por cómo se jugó el partido y en otros nos faltó lectura para cortar el juego de ellos”.

MÁS FRASES DE ALMIRÓN:

Marcos Rojo. “Marcos tenía una amarilla y hacía mucho que no jugaba. No quisimos arriesgarlo y por eso hicimos el cambio”.

Lesión de Barco. “No podía seguir porque estaba con esa molestia. En el entretiempo lo vieron los médicos y quiso seguir”.

Elogio a Cavani. “Terminó corriendo más que los volantes. Lo vi bien. Ellos después de algunos cambios llegaron un poco más. Después Cavani se vistió de volantes y estuvo muy compenetrado con sus compañeros”.

Pelota parada. “En el vestuario estábamos con bronca por no poder conseguir esa ventaja. No aprovechamos las pelotas paradas. Tuvimos once tiros de esquina. Estamos fuertes para la revancha”.

Ingreso de Merentiel. “Quisimos tener otro nueve cerca del área y tener un juego más directo. Tuvo un par de ocasiones. Los que entraron lo hicieron bien. El partido que viene puede pasar algo similar y si tenemos suerte podremos pasar de fase”.

MÁS FRASES DE GAGO:

¿Llega a la revancha Roger Martínez?. “Veremos cómo sigue. Iremos día a día y evaluando cómo está. Queda una semana”.

Mejora en el segundo tiempo. “Corregimos el posicionamiento para el segundo tiempo, algo que hablamos en el entretiempo. No fue una cuestión de actitud”.

Declaraciones de Almendra sobre Benedetto. “Hablé con él, pero no voy a opinar de las declaraciones de Agustín”.

Insultos de la gente hacia Almendra. “No me corresponde hablar. Pasé muchos años en esta institución. Me crie en esta institución y Agustín lo mismo. Agustín por determinadas circunstancias del fútbol está jugando hoy en Racing y hoy dirijo en Racing. No puedo opinar de lo que piense la gente”.

Salida de Hauche. “Lo que buscamos fue un juego más interno con Juanfer y generar superioridad a la espalda de los volantes de ellos”.

Mano a mano contra Boca. “No lo llevo a lo personal sino a nivel de la institución, que es algo muy importante. En qué rango me queda a mí no sirve porque no me gusta hablar de mí”.

