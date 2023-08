10 frases de Demichelis tras la caída de River: el “golpazo” anímico en la Copa, cómo vio a Lanzini y Funes Mori y qué tiene Aliendro

River Plate sufrió un duro traspié en su visita a La Paternal y cayó sin atenuantes ante Argentinos Juniors por 3 a 2. Martín Demichelis se fue “muy preocupado” porque los últimos seis goles que recibió el equipo, estos tres más los tres en la serie con Inter de Porto Alegre en la eliminación por penales de la Copa Libertadores, fueron de pelota parada.

“Está claro que me voy demasiado preocupado. Quitando el último gol, que terminó dándole los tres puntos a Argentinos, antes de eso nos habían hecho cinco goles de pelota parada. Tres en la serie de Copa Libertadores y más los primeros dos de hoy. Estamos trabajando en eso y seguiremos trabajando, hablando y debatiendo. Hay que corregirlo porque el 30% de los goles en el fútbol argentino se hacen de pelota parada y nosotros hacemos mucho hincapié. Hasta el gol que nos hace Gaby Mercado (Inter de Porto Alegre) nos habían tirado 132 córner y nos habían hecho solo dos goles de córner. Estamos sufriendo ahora en estas dos semanas que nos han convertido muchos goles de pelota parada. Seguiremos haciendo mucho hincapié, obviamente”, reconoció Micho.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador de River Plate también contó cómo se soluciona. “Preocupa, estamos en un momento donde a veces hay que bloquear y no bloqueamos. Cuando hay que disputar el duelo arriba no lo disputados. Analizaremos internamente lo mejor posible para corregirlo”.

En otro orden, Demichelis habló de los debuts de Ramiro Funes Mori y Manuel Lanzini, el primero como titular y el segundo ingresando en el complemento, y también de la titularidad de Miguel Borja, tras la venta de Lucas Beltrán. “Ramiro había jugado su último partido en México y se entrenaba muy bien. No le había tocado redebutar y cuando un defensor recibe tres goles para muchos es un mal partido, pero creo que como venía su situación lo vi bien, ha aguantado los 90 minutos y ganado muchos duelos. Siempre hay cosas para sostener y corregir, en las cuales seguiremos haciendo mucho hincapié. Tanto él como Manu, que volvió al club y lo vi muy bien. Se siguen acoplando a nuestra idea y al grupo, lo conocen al club así que no van a tardar en dar sus mejores prestaciones”.

Acerca de Borja, agregó: “Miguel terminó muy bien los 90 minutos, tuvo acciones muy interesantes. No tengo mucho más para decir, hoy me decidí por él y va a haber seguramente de acá hasta el final del año entre él, Salomón (Rondón), Pablo (Solari) y Facundo (Colidio) una pelea sana. Veremos al final del torneo quién se quedó con la posición”.

Mientras Demichelis aclaró que “el mensaje de visitante no se cambia”, respecto al de los juegos como local, habló del estado físico de Rodrigo Aliendro quien tuvo que ser reemplazado cuando promediaba el complemento por una lesión. “Espero que no sea nada grave y que no le quite días de entrenamientos y que pueda seguir compitiendo. No me corresponde meterme en el área médica, pero seguramente tenga una luxación de hombro. Espero esté pronto para entrenarse”.

“No vinimos hoy a replegarnos porque no es nuestra manera de jugar así. Esperamos 5 ó 10 minutos a ver cómo construían ellos, porque para mí son los mejores que lo hacen con la salida desde el arco, pasando con los tres centrales y Federico Redondo y sus volantes. Ahí presionamos, fuimos protagonistas y nos adueñamos de la pelota. Hay que sostener eso del primer tiempo”.

Para terminar, el entrenador de River Plate reconoció el “golpazo” anímico que significó la prematura eliminación en los octavos de la Copa Libertadores. “River es esto, de acá hasta el 23 de diciembre cuando disputemos la final del Trofeo de Campeones habrá que demostrar lo que fuimos durante ocho meses a nivel nacional, no podemos bajarnos de eso. No vamos a perder la manera de trabajar, la línea y armonía”.

“Está claro que el golpe fue muy duro, había una gran ilusión a nivel institucional porque creo que estábamos para mucho más, pero no alcanzan las argumentaciones porque la realidad nos puso afuera de los cuartos de final. Hicimos un gran primer partido, con el arquero rival figura y luego perdimos 2-1 y en los penales en Brasil. Me preocupa muchísimo, esta semana trabajaremos desde lo anímico, motivacional y emocional en el grupo. Ellos son unos fenómenos, se entrenan a diario con competitividad interna que hay que destacar. Hoy lo vi a eso cuando comenzamos perdiendo y lo dieron vuelta. Hay que corregir esas cosas”.

