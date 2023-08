“¿Quién es Messi?”: cómo se prepara Nashville para la final de la Leagues Cup ante el Inter Miami

Nashville, una ciudad muy vinculada con la música, se prepara para recibir a Lionel Messi.

“Who is Messi? (¿Quién es Messi?)”, dijo sorprendido un taxista de unos 35 años en una charla que arrancó con el tema de la final de la Leagues Cup que se va a disputar en Nashville y a lo que agregó entre risas “a mí no me gusta el soccer (fútbol)”.

Te puede interesar: Nashville, el rival de Messi: la actriz de Hollywood que es una de las propietarias de la franquicia y un ex Liverpool como llave del éxito

Al llegar a Nashville todo está relacionado con la música, se ven guitarras, instrumentos y ‘merchandising’ musicales por todos lados, poco se habla del partido entre Nashville SC e Inter Miami. En alguna que otra televisión de algún ‘sports bar’ se ven resúmenes de como llegaron ambos equipos y algún partido de la Premier League. En el diario principal del estado, The Tennessee, casi no se menciona la final, en la sección deportiva predominan noticias de béisbol, fútbol americano, básquetbol y hasta algunas de hockey sobre hielo.

El Nashville SC muestra un fuerte vínculo con la cultura de la “ciudad de la música”, como lo demuestra su distintivo escudo en forma de N, que evoca ondas de sonido, un tributo a la rica herencia musical. Además, al equipo se lo apoda “Las Seis Cuerdas”.

Te puede interesar: El “desafío” de Emmanuel Gigliotti a Lionel Messi de cara a la final de la Leagues Cup que causó sensación en las redes

En los partidos que juega en el Geodis Park, la entrada del equipo es acompañada por un músico invitado que hace una improvisación en vivo, generando una atmósfera única.

El Nashville SC muestra un fuerte vínculo con la música: al equipo se lo apoda “Las Seis Cuerdas”

Es una franquicia relativamente nueva que tuvo su debut en la Major League Soccer (MLS) en 2020 y en esta temporada, honrando al ícono de la música Johnny Cash, muy ligado con la ciudad, el equipo sacó a la venta una camiseta negra en su memoria que ganó mucha popularidad entre sus hinchas. Al poner un pie en Nashville se ven carteles de bienvenida con la cara del mítico “Rey de la música country”.

Te puede interesar: El Inter Miami de Lionel Messi buscará el título de la Leagues Cup ante Nashville SC, en vivo: hora, TV y formaciones

Uno que conoce muy bien Nashville es Nathan Sneddon, originario de Australia, ya con 10 años en la ciudad de Tennessee y fanático de Nashville SC. “La ciudad ha estado muy animada, he tenido muchos amigos, incluidos algunos que no son grandes fanáticos del fútbol, que me hablan de eso y que planean verlo por la televisión”, comentó a Infobae. Aunque se autodenomina como un fanático del Nashville SC, reconoce que su equipo principal es el Manchester United.

Sneddon será uno de los privilegiados que estará en el Geodis Park, junto con un amigo con el cual comparten el pase anual y a sus padres que vinieron a visitarlo. Espera un partido cerrado, con un gran ambiente: “Messi es una leyenda y será muy bien recibido por la afición”, dijo.

A pesar de los altos precios que se manejaban para este partido Sneddon tuvo que pagar un extra de USD 40 por poseer el “season ticket pass” y para sus padres abonó USD 500 por ambas entradas.

El Inter Miami de Lionel Messi buscará su primer trofeo este sábado en Nashville (USA TODAY Sports)

Aunque la Messimanía da la vuelta al mundo y capturó la atención de gran parte de los amantes del fútbol por una liga un tanto desconocida como lo era la Major League Soccer, al menos antes de la llegada del astro argentino, en Nashville hay sensaciones encontradas, desde personas que lo toman como un simple desconocido y priorizan los deportes más populares de Estados Unidos, hasta fanáticos que no se quieren perder la final y sueñan con ver a Nashville SC levantando su primer trofeo.

Seguir leyendo: