Un subcampeón del mundo con la Selección vuelve al fútbol argentino

“¡Atención! Así formamos ante Belgrano por la primera fecha de la Copa de la Liga 2023. No, tranquilo, no estás viendo mal”, con ese mensaje Estudiantes de La Plata anunció el arribo de una antigua gloria del club. En la previa de su debut en el certamen doméstico, el Pincha tuvo la ocurrente idea de incluir en el once inicial a su último refuerzo: Federico Fernández.

Inmediatamente después, para desactivar la confusión ante cualquier desprevenido, la institución de la Ciudad de las Diagonales explicó los detalles de la incorporación del defensor en sus redes sociales. “¡Vuelve volando! Federico Fernández es nuevo jugador de Estudiantes. Regresa al club que lo vio nacer, donde conquistó dos títulos, y firmará contrato hasta diciembre de 2024 ¡Otra vez en casa!”, detalló el León en su cuenta oficial de Twitter.

Así fue la bienvenida que le dio el Pincha a Federico Fernández (Foto: @EdelpOficial)

Sus inicios en el Pincha significaron el comienzo de su carrera para el central, que después de emigrar al exterior vistió las camisetas del Napoli de Italia, Getafe de España, el Swansea City de Gales (donde jugó en la Premier League), Newcastle de Inglaterra, Elche (también de La Liga ibérica) y Al-Duhail de Qatar.

Entre 2011 y 2014, el central también representó al país con la selección argentina y en la Copa del Mundo que organizó Brasil fue parte de la nómina que ideó Alejandro Sabella, cuando estuvo al frente del representativo Albiceleste. Sin embargo, para los hinchas platenses el recuerdo nostálgico se remonta al título de la Primera División del 2010 y la Copa Libertadores conquistada en 2009.

Desde el club, informaron que hay optimismo para que el defensor pueda viajar a San Pablo para afrontar el compromiso ante el Corinthians, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El defensor integró la nómina de Alejandro Sabella en el Mundial del 2014. Foto: AFP MAXI FAILLA

Otro de los refuerzos que cerró Estudiantes es el juvenil colombiano Alexis Castillo Manyoma, dado que la institución adquirió el 50% del pase al Cortulúa en una suma cercana a los 800 mil dólares y firmó un contrato por cuatro temporadas. El mediocampista ofensivo fue parte del seleccionado Sub 20 de su país en el Mundial que se jugó en Argentina, donde el equipo cafetero llegó a los cuartos de final. Jugó los 5 partidos: los dos primeros desde el banco de suplentes y los otros tres como titular.

Colombia jugó la fase de grupos en el Estadio Ciudad de La Plata y Castillo, que lució la casaca número 11, mostró buenas condiciones que llamaron la atención en la dirigencia del Pincha. El futbolista se hizo la revisión médica y selló su vínculo con el León y es una alternativa para Eduardo Domínguez en la ofensiva. Si bien el máximo objetivo está puesto en la competición continental, Estudiantes espera hacer una buena producción en la Copa de la Liga para garantizarse un lugar en los torneos internacionales de la próxima temporada.

