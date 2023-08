El nuevo compañero de viaje de Lionel Messi en Miami y el detalle que se hizo viral

El capitán de Inter Miami ya entabló relación con el nuevo refuerzo del equipo.

Este jueves Lionel Messi llegó manejando como siempre al entrenamiento de Inter Miami y frenó unos segundos para firmar autógrafos y tomare fotografías con el grupo de fanáticos que lo esperaba en la puerta del complejo que posee la franquicia de la Florida. Fue allí que los seguidores se sorprendieron al ver quién estaba sentado en el asiento de acompañante de la figura del equipo.

Según las imágenes de los testigos, quien estaba junto al Diez era nada menos que Facundo Farías, el argentino que llegó a los Estados Unidos proveniente de Colón de Santa Fe para reforzar al plantel de Gerardo Martino. Es evidente que el delantero de 20 años no tiene aún vehículo propio en su nueva ciudad y por eso recibió la ayuda de Messi, quien lo llevó hacia la práctica.

Para devolver la gentileza, Farías ofició de cebador de mate durante el trayecto, detalle que no pasó desapercibido. Tal y como se ve en los videos virales de este jueves, Leo le devuelve el mate mientras baja la ventanilla para firmar autógrafos y complacer a sus fans, que se llevaron un recuerdo imborrable.

Esto expone también el rol que ha adoptado La Pulga en el vestuario de Inter Miami. No sólo es el capitán dentro de la cancha, sino también es el encargado de unir al grupo fuera del terreno de juego, por eso ha actuado como “chofer” del ex delantero de Colón, quien se espera que pronto pueda debutar en Inter Miami, al igual que Tomás Avilés, quen fue fichado desde Racing.

Cabe recordar que Messi ha tenido varios gestos con sus nuevos compañeros. Además de convertirse en la bandera futbolística de las Garzas, también dejó en claro que quiere ser uno más dentro del grupo y a mediados de julio les regaló a todos unos auriculares Beats by Dre con los colores y el escudo de la institución.

El lunes, Farias habló en conferencia tras su presentación y contó su perspectiva sobre la llegada a territorio norteamericano. “Estoy muy bien, ansioso, disfrutando muchísimo lo que es el club. Con Leo pudimos saludarnos ahí en el vestuario. La verdad que no esperaba tenerlo como compañero tan pronto, uno sueña con jugar con el mejor del mundo pero no lo ví venir. Yo venía de una lesión, tenía poco partidos pero hoy estoy acá y lo estoy disfrutando al máximo”, declaró. A la hora de ser consultado sobre el soccer, Facundo fue claro con su opinión. “Es lo mismo. Es once contra once con una pelota. Lo importante es divertirse”, desafió al periodista. “Nadie duda ante la idea de jugar con Messi. Encima los entrenamientos y las tecnologías... son detalles que me van a ayudar a seguir recuperándome, seguir fortaleciéndome tanto en lo físico como en lo mental. Es una liga para poder seguir creciendo y luego dar el salto a Europa”, detalló sobre el plan en su carrera profesional.

Facundo Farías, nuevo refuerzo de Inter Miami

Inter Miami eliminó a Philadelphia Union para avanzar a la final de la Leagues Cup con un categórico triunfo 4-1 en el Subaru Park como visitante y será el encargado de bajar el telón de la competición este sábado en busca de lograr el primer título de la franquicia en su corta historia, con el aliciente de haber asegurado la clasificación a la Liga de Campeones de la Concacaf. Las Garzas jugarán su primera final este sábado como visitante ante Nashville, que se impuso 2-0 a Rayados de Monterrey.

De esta manera, el equipo de Messi será visitante y viajará al estado de Tennessee porque finalizó en peor posición durante la temporada regular pasada de la Major League Soccer (Inter Miami fue sexto de la Conferencia Este, mientras que Nashville terminó quinto en la Conferencia Oeste). El partido se jugará en el Geodis Park y comenzará a las 22 (hora argentina).

