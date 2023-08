El consejo quirúrgico de Lionel Messi que derivó en el cuarto gol de Inter Miami ante Philadelphia Union

El consejo de Messi que utilizó Ruíz para anotar el 4-1 en el Inter Miami

Inter Miami accedió a la final de la Leagues Cup 2023 luego de derrotar al Philadelphia Union con un contundente 4-1. Josef Martínez, Lionel Messi, Jordi Alba y David Ruiz fueron los autores de los goles, pero el de este último resaltó respecto de los demás porque el autor es una promesa con raíces hondureñas de 19 años. El futbolista enfrentó a los micrófonos después de la victoria y reveló que el astro rosarino le dio un importante consejo que utilizó para anotar su nombre en el marcador en la semifinal.

“Uno es joven y viene aprendiendo mucho. Algo que me ha dicho es de quedarme como más parado. Uno como es joven quiere correr cada balón, buscar espacios para tener más el balón. Pero él me ha dicho que me mantenga más quieto en mi posición que el balón va a llegar”, comenzó en charla con TyC Sports. Y agregó en referencia a su tanto: “Fui más paciente y la segunda vez que jugó hacia afuera sabía que era mi oportunidad para desbordar por ese lado y hacer el gol”.

Con el marcador en 3-1, Las Garzas despejaron toda duda sobre su acceso a la final gracias al gol de Ruiz. El nacido en Miami vio que la acción se inició en la Pulga, picó al espacio, recibió un buen pase del lateral DeAndre Yedlin y remató cruzado ante el achique del arquero Andre Blake. Automáticamente, David fue en busca de su asistidor que ya estaba abrazado a Messi y se llevó la foto de su vida durante la celebración. Gerardo Martino fue muy efusivo con el tanto del futbolista de 19 años, ya que aseguró el pase al partido por el título contra Nashville.

El abrazo entre Lionel Messi y David Ruíz en el 4-1 (Foto: USA Today)

Vale recordar que el equipo de Messi será visitante en la final y viajará al estado de Tennessee porque finalizó en peor posición durante la temporada regular pasada de la Major League Soccer (Inter Miami fue sexto de la Conferencia Este, mientras que Nashville terminó quinto en la Conferencia Oeste). El partido se jugará en el Geodis Park, comenzará a las 22 (hora argentina) y las entradas ya están a la venta para ver en vivo el posible primer título de la Pulga en Estados Unidos.

Luego de su participación en la Leagues Cup, los dirigidos por Gerardo Martino no tendrán mucho tiempo para relajarse. El miércoles 23 de agosto enfrentará desde las 20 a Cincinnati por la semifinal de la U.S. Open Cup en el TQL Stadium de Ohio, con televisación de TyC Sports. La jerarquía de su rival será la mayor que ha tenido Lionel Messi desde su arribo, ya que se enfrentará a uno de los mejores equipos del país y líder de la Conferencia Este de la MLS, a diferencia de su equipo que marcha en el último lugar.

