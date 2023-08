Presentaron a Facundo Farías y Tomás Avilés en el Inter Miami: “Nadie duda ante la idea de jugar con Messi”

Las Primeras Palabras De Facundo Farías Y Tomás Avilés Como Refuerzos Del Inter Miami.

Inter Miami está listo para dominar Estados Unidos con la llegada de Lionel Messi. Las Garzas recibieron al astro rosarino en la última posición de la Major League Soccer y, desde el arribo, enfilaron cinco victorias consecutivas para instalarse en las semifinales de la Leagues Cup donde este martes 15 de agosto enfrentarán al Philadelphia Union. Mientras tanto, Facundo Farías y Tomás Avilés sumaron su segundo entrenamiento en el estado de Florida y atendieron a los medios por primera vez con el cuadro rosa.

El recién llegado de Colón de Santa Fe inició la conferencia y contó su perspectiva de la llegada a territorio norteamericano. “Estoy muy bien, ansioso, disfrutando muchísimo lo que es el club. Con Leo pudimos saludarnos ahí en el vestuario. La verdad que no esperaba tenerlo como compañero tan pronto, uno sueña con jugar con el mejor del mundo pero no lo ví venir. Yo venía de una lesión, tenía poco partidos pero hoy estoy acá y lo estoy disfrutando al máximo”, declaró.

Y agregó sobre el momento en el que se enteró su transferencia al Inter Miami: “Me lo comunicó mi representante una semana después del partido que jugamos contra River. La verdad que no me lo esperaba, cuando me dijeron la posibilidad de poder venir acá no lo dudé y tengo claro que es una liga que está siendo muy competitiva ahora. Va a mejorar muchísimo más si siguen viniendo grandes jugadores así que feliz de llegar”.

A la hora de ser consultado sobre el soccer, Facundo fue claro con su opinión. “Es lo mismo. Es once contra once con una pelota. Lo importante es divertirse”, desafió al periodista. “Nadie duda ante la idea de jugar con Messi. Encima los entrenamientos y las tecnologías... son detalles que me van a ayudar a seguir recuperándome, seguir fortaleciéndome tanto en lo físico como en lo mental. Es una liga para poder seguir creciendo y luego dar el salto a Europa”, detalló sobre el plan en su carrera profesional.

Los refuerzos argentinos y sus nuevos dorsales (Foto: Inter Miami)

Y cerró sobre la conversación que todavía tiene que tener con Gerardo Martino para insertarse en el equipo. “Todavía no pude hablar con el Tata, todavía tengo pendiente esa charla más en privado porque llevo dos días de entrenamientos. Como estilo de juego siempre me gusta mucho Neymar y, aunque no me identifique para nada, Messi por ser el ídolo de los argentinos”, concluyó con una sonrisa en el rostro. Vale recordar que el Sabalero embolsó unos 5 millones de dólares limpios, más bonos por productividad de 2 millones de la divisa norteamericana y retuvo un 20% de la ficha de Farías.

Tomás Avilés siguió al delantero en la atención a la prensa y también se mostró muy contento por el paso en su trayectoria. “Sabemos que es una liga muy linda, ya estar en Estados Unidos es muy lindo. Llegar junto a Facu es una motivación y la verdad que estoy muy contento con el proyecto que hay. Aunque Leo influyó mucho, fue una decisión más personal y sabemos que va a crecer mucho esta liga. Vamos hacia un futuro mejor”, explicó el defensor central. La Academia, aceptó la transferencia de su joya a cambio de 9 millones de dólares por el 80% del pase y también conservó el 20% restante del pase.

Además, fue consultado sobre su opinión de la clasificación de Racing a los cuartos de final de la Copa Libertadores y su primer cruce con Lionel. “Muy feliz de estar acá. Charlé con Messi pero sólo nos preguntamos cómo estábamos y otras cosas más. Ahora mi cabeza está acá, cambié de club pero me pone contento que les vaya bien”, añadió. Y cerró sobre su polifuncionalidad en la última línea defensiva: “Yo puedo jugar en cualquier posición que necesite el Tata, ya estoy a disposición”.

