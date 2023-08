12 combates legendarios del boxeo argentino: el libro que retrata las historias más memorables del pugilismo nacional

Bonavena vs. Alí, uno de los 12 combates memorables del boxeo argentino (Foto: AP Photo)

Dentro de las memorables páginas doradas que escribió el deporte argentino en distintas disciplinas hay un sector especial reservado para el boxeo. Un país que late muchas veces al ritmo de sus atletas detuvo sus horas en reiteradas ocasiones cuando un pugilista se subió con la bandera nacional a un cuadrilátero. El libro “100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios” se propone recorrer esos caminos enfocando el hilo conductor en una docena de eventos que pusieron al emblema albiceleste en lo más alto de la escena mundial.

“El 14 de septiembre de 1923, en el Polo Grounds de Nueva York, Luis Firpo y Jack Dempsey se enfrentaron en un combate para el infarto. Firpo regresaría a la Argentina con una derrota con gusto a robo para obtener la primera licencia que tuvo el boxeo profesional en el país. Nacía así, cien años atrás, el boxeo argentino”, presenta la publicación que lleva la firma de los periodistas Ernesto Cherquis Bialo, Carlos Irusta y Diego Morilla.

El enfoque está colocado sobre 12 nombres que van desde aquel punto inicial de Firpo hasta la recordada noche en la que Marcos René Maidana paralizó al planeta contra Floyd Mayweather. “Son muchos los golpes y las figuras que pasaron desde entonces por los cuadriláteros de acá y del mundo. Las doce peleas que se relatan aquí no son las más feroces ni las más taquilleras. Tampoco acaso las “mejores”, sino un puñado de las que jalonaron la historia. Todas encierran momentos memorables que duran apenas unos segundos pero dejaron huellas indelebles en el imaginario colectivo”, aclaran los especialistas que recopilaron estos eventos y presentarán formalmente el libro este jueves 10 de agosto en el Teatro Moliere (Balcarce 682, CABA).

La tapa de la obra

“El Torito Suárez llena un estadio para ganarle a Mocoroa. Desde Japón, Pascual Pérez trae el primer campeonato mundial. La rivalidad entre Prada y Gatica trasciende el cuadrilátero para insertarse en la vida política y social de su época. Locche pinta, en su victoria ante Fuji, nuestra primera obra maestra. Ringo Bonavena y Ali protagonizan un verdadero choque de planetas”, señalan en la publicación que está bajo el registro de Aguilar y Penguin Random House.

“Y hay más. El uno-dos de Monzón dominando a los medianos de su era. La épica y sangrienta batalla entre Galíndez y Kates. La mano milagrosa del Roña Castro ante Jackson. La hazaña de la Tigresa Acuña desafiando a Christy Martin sin siquiera tener licencia. Maravilla Martínez imponiéndose con talento y drama ante Chávez Jr. El Chino Maidana desafiando al mejor del mundo y poniendo coraje y los alfajores argentinos en boca de todo el planeta. Cien años de historias escritas en sangre y sudor. Y el relato en las voces de tres generaciones de periodistas que nos traen cada golpe, cada lágrima y cada grito de agonía y de éxtasis de esta gesta que sigue tallando grandes nombres en el deporte argentino”, agregan.

Cherquis Bialo, una de las pluma más emblemática del periodismo argentino, estuvo a cargo de retratar las veladas que protagonizaron Nicolino Locche (vs. Paul Fuji), Oscar Bonavena (vs. Muhammad Ali), Víctor Galíndez (vs. Richie Kates) y Carlos Monzón (vs. Rodrigo Valdez). Irusta, reconocido internacionalmente por su vida periodística dedicada al pugilismo, se puso al frente de los combates que tuvieron a Justo Suárez (vs. Julio Mocoroa), José María Gatica (vs. Alfredo Prada), Marcela Acuña (vs. Christy Martin) y al Chino Maidana (vs. Floyd Mayweather) como actores estelares. Mientras que Morilla, que es el único cronista argentino habilitado como elector del Salón Internacional de la Fama del Boxeo, revive lo hecho por Firpo (vs. Dempsey), Pascual Pérez (vs. Yoshio Shirai), Jorge Locomotora Castro (vs. John David Jackson) y Sergio Maravilla Martínez (vs. Julio César Chávez Jr.).

