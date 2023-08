La respuesta del representante de Franco Armani ante los rumores sobre el interés del Inter Miami

¿Franco Armani al Inter Miami de Messi? El representante del arquero de River Plate reconoció que hay rumores (REUTERS/Agustin Marcarian)

El mercado de pases continúa y en River Plate hay bastante movimiento. Con los jugadores que llegan y también con los que podrían emigrar. Además de la posibilidad de salida del goleador, Lucas Beltrán, hay rumores que vinculan a Franco Armani con la MLS, más precisamente con el equipo donde está brillando Lionel Messi.

Te puede interesar: Franco Armani a Nacional: estos son los obstáculos para el regreso del portero argentino

El representante del arquero, Martín Araoz, dio algunas precisiones respecto a las chances de que uno de los pilares del conjunto que orienta Martín Demichelis pueda dejar Núñez y se sume a las filas del Inter Miami que dirige Gerardo Tata Martino. “Franco, siempre lo digo y el no deja de decirlo, está súper cómodo en el lugar donde está, con el momento que le toca y la capitanía, pero nosotros estamos siempre trabajando en buscar situaciones que sean beneficiosas para todos”, deslizó el agente en diálogo con el programa Un buen momento (Radio La Red AM 910).

“Lo de Inter hay un rumor, te soy sincero, pero en la actualidad no hay nada... Pero no puedo decirte que no a futuro. Veremos qué va sucediendo. Si hay rumores, por algo es. Quiero que quede en claro que en situaciones como estas ni a mí me atiende el teléfono porque está enfocado en lo que tiene que hacer ahora (la Copa Libertadores)”, continuó Araoz en diálogo con el periodista Marcelo Palacios. En la actualidad, no ha trascendido que el Tata Martino esté buscando un reemplazo al arquero de Inter, Drake Callender.

Te puede interesar: Lionel Messi y Antonela Roccuzzo siguen buscando hogar en Miami: el curioso detalle de la mansión que visitaron

Por otra parte, quien también representa al colombiano Rafael Santos Borré dijo que el delantero que defiende la camiseta del Eintracht Frankfurt “siempre tira para volver a River”. El cafetero, quien vivió momentos de gloria con la banda roja, suena como posible reemplazo de Beltrán, en caso que se concrete la transferencia a Fiorentina de Italia.

Rafael Santos Borré está jugando en el Eintracht Frankfurt de Alemania, pero quiere más minutos y River Plate siempre seduce (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

“Por tema sentimientos le tocó mucho su paso por River, tanto él como su mujer vivieron cosas importantes. Sigue teniendo su foto con la copa de Madrid. River siempre va a estar en el radar de Rafa. Es un ganador nato que entiende situaciones y momentos. Está buscando más minutos y lo hablamos en el club alemán. Quiere respetar también su momento en la selección. Estamos en muchas charlas. Sería una muy buena oportunidad de darle minutos. Está esperando su segundo hijo y viendo oportunidades”, cerró Araoz.

Te puede interesar: Explosiva conferencia del DT del Orlando City contra Lionel Messi y el arbitraje: “Lo de esta noche fue un circo”

Seguir leyendo: