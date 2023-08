La historia de la fanática estadounidense que revendió su entrada para ver a Lionel Messi y se pagó una cirugía

Una futbolista amateur vendió una entrada para ver a Lionel Messi y se pagó una cirugía de rodilla (@amandalibre)

En Estados Unidos hay una verdadera revolución por la llegada de Lionel Messi y existe una gigantesca expectativa por verlo jugar en la Major League Soccer (MLS). Sus primeras actuaciones con el Inter Miami han sido brillantes y no se espera menos en la liga estadounidense. En ese contexto, una fanática llamada Amanda Libre sorprendió a todos en las redes sociales al agradecerle al astro argentino por pagar su cirugía.

Es que Amanda, una joven de 35 años oriunda de West Orange, en la ciudad de Nueva Jersey, posee un abono para asistir toda la temporada a ver a los New York Red Bulls y regularmente asiste al Red Bull Arena. Sin embargo, decidió vender el boleto del partido contra el Inter Miami del próximo 27 de agosto para costear una operación.

“Muchas gracias a Lionel Messi por pagar mi cirugía de ligamento cruzado anterior (LCA)”, escribió en una publicación en su cuenta de Twitter. Aunque se pierda la oportunidad de ver al ídolo argentino en acción contra su amado equipo, va a poder curar su pierna para volver a jugar al fútbol, uno de sus pasatiempos favoritos.

Su anuncio generó una infinidad de interacciones en las redes sociales. Amanda, que tiene fecha para operarse el próximo 18 de agosto, le agradeció a todos los usuarios que se pusieron felices por ella, quien trabaja en tecnología y no tenía el dinero costear la operación.

Según comentó en diálogo exclusivo con Mirror Sport, también es fanática del Everton, uno de los equipos históricos de la Premier League, y su lesión en la rodilla se produjo el pasado 1 de mayo. “Fue el mismo día en que Seamus Coleman se lastimó, pero no fue una lesión de LCA”, comentó al periódico inglés.

Cuando Amanda Libre vio que los precios de las entradas de reventa de los partidos del Inter Miami se dispararon con la llegada de Leo Messi, pensó que era una buena oportunidad para conseguir el dinero que le permitiera pagarse la cirugía que le permita volver a jugar al fútbol, su pasatiempo favorito. Ha vendido el boleto en USD 505 y recibirá USD 455 de TicketMaster, la plataforma que ha elegido para poner en venta su abono.

“Solo tengo un asiento en la sección de seguidores detrás de la portería, que es el boleto más barato y algunos de ellos están a la venta por USD 700, pero solo quería venderlo. Me operaré el 18 de agosto y, dependiendo de qué tan mal esté mi menisco, es posible que tenga que usar muletas, así que probablemente no pueda ir al juego de todos modos. Así que dije: ‘Oh, puedo usar el dinero para pagar mi cirugía de LCA”, explicó Amanda al Mirror Sport.

Aunque esta vez no podrá ver al ídolo argentino, siete veces ganador del Balón de Oro, Amanda no se arrepiente en absoluto de su decisión. Su plan de salud le cubre gran parte del costo de la cirugía pero le quedaban alrededor de USD 500 para completar el pago.

Amanda Libre es fanática del fútbol e hincha de los New York Red Bulls (@amandalibre)

Además, según su testimonio, ya tuvo la oportunidad de ver a Leo Messi y ve a jugar a su equipo con mucha frecuencia: “He visto a Messi jugar antes cuando lo vi practicar para un partido entre Argentina y Brasil. Así que no estoy demasiado decepcionado por perderme el juego, solo lo veré en la televisión. Quiero decir que no está en mi equipo y voy a hinchar contra él.”

No obstante, Amanda todavía espera volver a Messi en acción en algún momento y está feliz por el impacto que ha tenido en Estados Unidos. “Es emocionante ves a todas las celebridades que han ido a los partidos y todas las personas prestando atención al fútbol. Creo que significa que mucha gente que tal vez nunca antes había visto un partido de fútbol lo está haciendo y está muy entusiasmada con eso. Así es como el deporte se vuelve más popular, creo que es genial”, comentó.

