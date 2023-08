Estallaron los memes tras la derrota por penales del Manchester City de Julián Álvarez ante Arsenal

Julián Alvarez no puede ante la marca de Jurien Timber, defensor del Arsenal (Reuters/Peter Cziborra)

Manchester City no pudo sostener la ventaja ante Arsenal en Wembley y perdió en los penales la copa Community Shield luego del gol de Leandro Trossard, con ayuda de Manuel Akanji, en tiempo de descuento que llevó a la final a la definición desde los doce pasos. Pep Guardiola confió en Julián Álvarez para acompañar a Jack Grealish y Erling Haaland en la ofensiva, pero no fue suficiente para los campeones reinantes de Europa.

En las redes sociales comenzaron a hacer tendencia al ex delantero de River Plate y aparecieron algunos memes que se focalizaron en la final y en la actuación de la Araña. Algunos internautas festejaron la decisión del entrenador del City, quien lo dejó en cancha durante todo el encuentro, por encima de Haaland. El campeón del mundo con la selección argentina no pudo anotar, pero estuvo cerca en la primera mitad con un remate y en el complemento, habilitó a Phill Foden, quien no pudo aumentar la diferencia ante Aaron Ramsdale.

Otros optaron por señalar a Julián como un jugador que no pudo demostrar su potencial ante un rival de fuste, como el Arsenal, y le reprocharon, con tono de cargada, que no tuvo la misma “letalidad” que contra Patronato de Paraná al cual le marcó 7 goles en dos partidos.

También resaltaron la mala racha que acarrea Pep Guardiola con los Ciudadanos, que perdieron la copa Community Shield por tercera vez consecutiva. Anteriormente, el City sucumbió ante Leicester City (2021), Liverpool (3-1) y Arsenal (4-1 en penales).

Cabe destacar que dentro de estos diez días, el City deberá jugar otra final ante el campeón de la Europa League, el Sevilla de España, correspondiente al título que ofrece la Supercopa de Europa y en medio también harán su debut en la Premier League frente al Burnley.

LOS MEJORES MEMES DE JULIÁN ÁLVAREZ TRAS LA DERROTA DEL MANCHESTER CITY EN LA COMMUNITY SHIELD

