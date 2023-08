Otro golpe para Vélez: tenía todo encaminado para sumar su primer refuerzo, pero no pasó la revisión médica por una afección cardíaca

Christian Bernardi durante su paso por Colón de Santa Fe

Christian Bernardi sufrió un duro revés en su carrera como futbolista: en las últimas horas, el buen mediocampista campeón con Colón de Santa Fe en la Copa de la Liga 2021 no pasó la revisión médica que se realizó para sumarse a Vélez Sarsfield luego de que se le detectara en la prueba ergométrica una anomalía cardíaca que lo aleja temporalmente de la alta competencia.

El jugador nacido en Córdoba, de 33 años, tenía todo acordado con el Fortín para sumarse al necesitado plantel de Sebastián Méndez, pero no pudo superar el examen físico que se realizan los futbolistas y sumó una nueva frustración. Hay que recordar que el volante interior derecho, de gran rendimiento en el Sabalero durante la etapa de Eduardo Domínguez, se encontraba sin equipo tras una arritmia cardíaca diagnosticada cuando estaba a punto de incorporación al Fortaleza de Brasil y que fue generada por una infección por COVID-19.

“Tuvo una revisión médica exhaustiva en Vélez Sarsfield y no la pasó. Venía trabajando con médicos cardiólogos en la ciudad de Santa Fe y estaba entrenando con normalidad. Tenía el alta de la Clínica Favaloro (especializada en cardiología) y todo apuntaba a que Bernardi podía ser parte de Vélez, pero no pasó los exámenes. Había tenido COVID a finales de 2022 y rescindió con Colón para ir al Fortaleza. Lo que saltó en los controles médicos del club de Brasil fue una arritmia post-COVID. Esto le volvió a dar en los exámenes médicos que se hizo en Vélez, por lo que Bernardi no podrá jugar con la camiseta del club de Liniers y deberá volver a hacerse estudios y entablar una recuperación sobretodo para su salud”, informó en Aire Santa Fe el periodista Adriel Driussi.

Bernardi, surgido de las inferiores de Instituto, llegó a Colón en 2016 y fue parte de la historia grande del Negro con un gol en la final ante Racing que le valió el primer título oficial al Sabalero. También jugó la final de la Copa Sudamericana que el elenco santafesino perdió en Asunción ante Independiente del Valle. El mediocampista disputó 255 partidos, marcó 29 tantos y dio 18 asistencias.

De esta manera, el conjunto de Liniers, que atraviesa horas decisivas en el ámbito institucional (podría renunciar su presidente, Sergio Rapisarda, quien ya pidió licencia) tacha de su lista al refuerzo que estaba aguardando el Gallego Méndez para poblar un juvenil mediocampo y aspirar a sumar puntos en la Copa de la Liga Profesional. Vélez se encuentra a dos puntos de los puestos de descenso en la tabla anual y es de vital importancia el siguiente torneo para zafar de la zona caliente. El DT con pasado en Unión fue explícito ante los directivos con su pedido de sumar jugadores de experiencia que tengan la personalidad suficiente para encarar momentos de máxima tensión.

Por el momento, el único jugador que tendría acordada su llegada a Vélez es el delantero Braian Romero, de último paso por el Tijuana de México, Internacional de Porto Alegre y River Plate. En medio de aprietes de la barra brava a futbolistas como Leonardo Jara, Santiago Castro y Gianluca Prestianni, se prevén salidas masivas para escapar de una institución que es una olla a presión. El mal clima siguió con protestas de hinchas en la sede social, donde pidieron la renuncia de toda la Comisión Directiva. En noviembre serán las elecciones, pero en el Fortín quieren cambios de inmediato y no hay tiempo.

