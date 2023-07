El repudiable gesto de Cristiano Ronaldo con un camarógrafo luego del opaco empate del Al Nassr

La reacción de Cristiano contra un cámara tras la derrota del Al-Nassr.

Una nueva aparición de Cristiano Ronaldo expuso su vehemencia en Medio Oriente. Es que el astro lusitano no pudo ocultar su fastidio luego del opaco empate sin goles que animaron Al-Nassr y Al-Shabab en la Champions League árabe y su víctima fue un camarógrafo. Apenas finalizado el encuentro, el delantero se dirigió hacia la zona del banco de suplentes y uno de los encargados de la transmisión siguió sus movimientos de cerca, una decisión que no le gustó al ex Real Madrid.

Ofuscado por el resultado y la presencia del cameraman, el goleador con pasado en la Juventus y el Manchester United decidió descargarse con el empleado arrojándole agua con la botella que se estaba hidratando. Y las imágenes se convirtieron en un fenómeno viral de las redes sociales. El llamativo episodio ocurrió apenas 32 horas después del amistoso disputado en Japón contra el Inter de Milán; y el poco tiempo de descanso con el que contaron los protagonistas fue uno de los argumentos que explicaron su pobre producción.

No fue una noche para el recuerdo en el Estadio Rey Fahd de Riad. El 0-0 con el que todo terminó el duelo dejó un mal sabor de boca para el propio Cristiano Ronaldo, quien ingresó en el complemento y llegó a marcar un gol, que las autoridades decidieron anular por una posición adelantada.

No conforme con la repartición de puntos, CR7 se mostró muy enojado con el resultado y finalmente se descargó contra el pobre camarógrafo. El video que grabó uno de los testigos desde las tribunas fue el que se viralizó a través de Twitter y expuso el fastidio de la leyenda de Portugal. Una vez que el árbitro decretó el final del encuentro, Cristiano se dirigió en silencio hacia el banco de suplentes, sin omitir ningún reclamo hacia sus compañeros por el empate.

Fue entonces cuando un colaborador le ofreció una botella de agua, de la que bebió justo antes de salpicar al cámara que estaba tomando todos sus movimientos de cerca. Tras algunos insultos, el futbolista le arrojó agua y se retiró hacia el vestuario masticando la bronca que le dejó el compromiso disputado en el Rey Fahd de Riad.

Fue el segundo empate consecutivo de Al-Nassr en el Grupo 2 de la competición internacional (el primero también fue 0-0 ante US Monastir) y en la tercera fecha deberá vencer a Zamalek para no comprometer su futuro.

