Robert De Niro besó una estatuilla de Diego Maradona en Napoli y desató el furor en las redes

El reconocido actor estuvo en Italia y posó con una estatuilla del astro argentino

Pocos actores son tan famosos como Robert De Niro y pocos futbolistas han sido tan conocidos como Diego Armando Maradona y esta semana sus figuras han confluido en un viaje que el estadounidense realizó por Italia, país al que no viajaba desde hacía 18 años.

Te puede interesar: Las gambetas de Ciro y Mateo Messi tras el agónico triunfo de Inter Miami

Los portales locales destacan que el viaje del protagonista de Goodfellas, Taxi Driver y Casino, entre otras obras del cine de Hollywood, aprovechó para visitar varios restaurantes del sur de Italia y en su paso por Napoli en uno de los lugares le acercaron una estatuilla del ex futbolista. De Niro no dudó y besó la réplica del Diez mientras quienes lo filmaban, aplaudían su gesto. Además, en las redes sociales decenas de usuarios compartieron el video orgullosos.

Lo cierto es que el actor de 79 años no tiene demasiadas conexiones con Maradona, pero una de las más recordadas ocurrió hace poco cuando se manifestó emocionado por la película italiana “Fue la mano de Dios”, que muestra algo de lo que una familia napolitana podía sentir por el ex Barcelona y Boca Juniors. “A pesar de la tragedia que se encuentra en el centro literal de la película, Fue la mano de Dios desborda diversión. Escenas como el almuerzo al aire libre de la familia extendida y la posterior salida en bote son encantadoras y divertidas. Y aunque la historia central es Fabietto siendo arrancado de su precaria juventud y arrastrado a una edad adulta prematura y no deseada, las historias a lo largo del camino son invaluables”, señaló en su crítica.

Te puede interesar: De Volver al Futuro a los Teletubbies: las parodias de un club de la Premier League para anunciar sus fichajes que son furor

Además, en mayo de 2022 visitó Buenos Aires para filmar la serie Nada a cargo de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat. En aquella ocasión pudo realizar algo de turismo y el barrio elegido fue La Boca, justamente en donde hay murales e imágenes dedicadas a Maradona.

El actor que también tuvo un papel sustancial en la segunda entrega de El Padrino había visitado al Argentina en 1981, en el marco del rodaje de Toro Salvaje, en donde encarnó a Jake la Motta. La experiencia se repitió en 1985, pero está vez estuvo en Misiones, en las Cataratas del Iguazú, filmando La Misión, en la cual interpretaba a Rodrigo Mendoza, un mercenario y cazador de esclavos indígenas que encuentra su redención al unirse a la comunidad religiosa de los jesuitas. Mientras que en 2014, la estrella hollywoodense regresó a la Argentina para celebrar las fiestas navideñas junto a su esposa de ese momento, Grace Hightower, y tres de sus hijos. En esta especial escapada, Robert y su familia se tomaron un vuelo hasta la Patagonia, donde disfrutaron de los hermosos paisajes y se deleitaron con ricas comidas locales.

Te puede interesar: Debutaron dos candidatas en el Mundial femenino: Estados Unidos e Inglaterra iniciaron con una victoria

Seguir leyendo: