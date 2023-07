“Ahora no te voy a cobrar nada”: el duro comunicado de Godoy Cruz contra el árbitro Darío Herrera

El plantel de Godoy Cruz apuntó contra Darío Herrera

Un clima caliente se vivió en el estadio Florencio Sola tras la victoria por 2 a 0 de Banfield sobre Godoy Cruz gracias a los tantos de Juan Bisanz y Emanuel Insúa. Una vez finalizado el partido, el plantel del conjunto mendocino apuntó contra el árbitro Darío Herrera y emitieron un duro comunicado.

“Los errores son normales pero no que siempre perjudiquen al mismo lado. Pedimos por favor que se termine esto de una buena vez por respeto al club y al fútbol. No es casual que cuando estamos cerca de los primeros puestos o en posición de Copas sea más alevoso todo”, comenzó el texto difundido a través de las redes sociales de Diego Rodríguez, arquero y referente del Tomba. Godoy Cruz, con 38 unidades, aparece en la décima colocación, ubicación que le permite quedarse con el último lugar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

En su relato, los futbolistas del conjunto bodeguero se quejaron por las actitudes que tuvo el árbitro Darío Herrera por “falta de respeto” con algunos jugadores del plantel durante el choque ante el Taladro. Lo acusan de esbozar frases, entre risas y soberbia, como “pedila ahora que vas perdiendo”, “no hables que tenés dos partidos en Primera” o “ahora no te voy a cobrar nada”.

Hernán López Muñoz contra Darío Herrera (La Página Bodeguera)

Hernán López Muñoz fue uno de los deportistas que se explayó sobre el tema en la zona mixta. “Nos vamos con bronca porque perder nos duele, de la manera que perdimos. No jugamos mal partido, no hay que hablar del arbitraje, pero esto amerita. Nos cobró todo en contra, las chiquitas todas para ellos. Tuvo una actitud con algunos jugadores y conmigo de soberbia, que hace que el partido sea otro, que entremos en el juego que quiera él. La verdad es que es para cambiarlo, nos duele perder así. Tenemos que seguir, estamos ahí y ahora queda la última fecha. Tratar de dar lo mejor para terminar de una buena manera”, manifestó en diálogo con la Página Bodeguera.

“A mí me dijo que no hable, que tenía dos partidos en Primera Tuvo comentarios soberbios que hacen calentar el partido, que son innecesarios, no es una manera de hablarle al jugador, aunque tenga 100 o dos partidos en Primera. Es algo de los árbitros, no nos podemos quejar. Jugó con eso porque ya estaba amonestado. Por suerte no entré, porque era dejar a mis compañeros con 10″, concluyó el sobrino nieto de Diego Armando Maradona.

Godoy Cruz cerrará su participación en la Liga Profesional el domingo 30 de julio, cuando reciba a Instituto de Córdoba.

El comunicado de los jugadores de Godoy Cruz contra el árbitro Darío Herrera:

El comunicado de Godoy Cruz contra Darío Herrera

“Llevamos un año luchando contra los arbitrajes. Los errores son normales pero no que siempre perjudiquen al mismo lado. Pedimos que por favor que se termine esto de una buena vez por respeto al club y al fútbol. No es casual que cuando estamos cerca de los primeros puestos o en posición de Copas sea más alevoso todo.

Y lo que en otras épocas no ocurría ahora es alarmante, es la falta de respeto de algunos árbitros.

Acá citamos frases que hoy el colegiado dijo: “Pedila ahora que vas perdiendo”. “No hables que tenés dos partidos en Primera”. “Ahora no te voy a cobrar nada”. Todo esto acompañado de risas y soberbia. Muy grave todo.

