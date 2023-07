Nueva escalada de tensión: por qué Shakira podría demandar a Clara Chia Martí, la pareja de Gerard Piqué

Parte del entorno de Clara Chia habría usado términos despectivos hacia Shakira, que por intermedio de una amiga en común con su ex marido le advirtió que iría a la Justicia y se repetían

La escandalosa separación de Shakira y Gerard Piqué generó una serie de capítulos que parecen no tener fin. En este caso el ex futbolista no es el principal involucrado, sino su actual pareja, Clara Chia Martí y la cantante colombiana, a quien le habrían llegado comentarios despectivos de parte de amigas de la española. El tema podría agravarse ya que la nacida en Barranquilla habría avisado que iría a la Justicia si vuelve a sentirse agredida.

Te puede interesar: La drástica decisión que tomó Lewis Hamilton con Shakira: “Él se siente molesto”

Según informó el portal Egos de La Razón, la artista se habría enterado de que un grupo de amigas de Clara Chia se refirió a ella de forma irrespetuosa y la apodaron “bruja, vieja y menopáusica”. La difusión del alias despectivo, el hecho de que haya tomado estado público a partir de las filtraciones a los medios, la habría hecho estallar de la bronca. La autora de la canción “Ciega, sordomuda” le habría pedido a su ex marido que ponga las manos en el asunto ya que en caso de volver a enterarse de esta clase de comentarios tomaría medidas legales.

Ante esta situación Piqué le habría pedido a Clara Chia que sus amigas no utilicen esos términos. Sin embargo, ella también sería el centro de palabras desubicadas y el ex defensor del equipo Culé le habría pedido a sus hijos, Sasha y Milan, que no la llamen “la empleada de papá”.

Te puede interesar: Gerard Piqué enciende la polémica tras posible descuido de sus hijos

Martí le habría rogado a Piqué que su ex pareja y sus hijos dejen de dirigirse de esa manera. Cabe recordar que los niños se mudaron a Miami con Shakira luego de la separación, aunque suelen viajar a Barcelona para reencontrarse con su padre, como pasó en a comienzos de junio cuando se disputó el Gran Premio de España de Fórmula 1 y la cantante aprovechó para ir a la carrera y estar cerca del piloto Lewis Hamilton.

Shakira se abraza a sus hijos en la entrega de los Premios Juventud (@shakira)

Más allá de estos idas y vueltas, la relación entre Piqué y Claria Chia estaría en su mejor momento al punto que en el horizonte asomaría la boda entre ellos. Incluso aseguran que estuvieron a punto de anunciarlo en su entorno familiar durante la boda de su hermano Marc con María Valls a fines de junio. No lo hicieron, pero algunos medios españoles dan cuenta de que todo marcha viento en popa y que estarían en plena organización del evento.

Te puede interesar: Shakira estaría pensando en demandar a Clara Chía: ¿qué pasó?

Incluso la novedad le caería muy bien a la familia del campeón mundial con España en Sudáfrica 2010. “La familia de Piqué tiene mucho que ver. La llegada de Shakira revolucionó mucho, era persona muy internacional. En cambio, con Clara Chía, la familia está encantada porque es alguien de casa, que habla catalán, que son muy parecidos, de una familia estupenda y que todo es más fácil”, dijo Paloma García-Pelayo en El programa de Ana Rosa.

Shakira, de 46 años, y Piqué, de 36, se separaron en junio del año pasado en medio de rumores de infidelidad del ex jugador del Barcelona, y al poco tiempo salió a la luz su relación con Clara Chia Martí (24). Comenzaron a verse juntos de forma pública, lo que confirmó el romance. Mientras tanto, Shakira al principio se mantuvo al margen, pero este año comenzó a disparar con munición gruesa en la Session 53 con Bizarrap en el que se refiere al padre de sus hijos y a su actual pareja.

Además, la artista colombiana empezó a mostrarse con otras celebridades como el actor Tom Cruise, el propio Hamilton, o también fue vinculada a su colega, Alejandro Sanz, o con la estrella de la NBA, Jimmy Butler (Miami Heat).

Seguir leyendo: