En Europa y en Uruguay dan por hecha la llegada de Edinson Cavani a Boca: los millones que resignaría por jugar en Argentina

Cavani, de 36 años, volverá a Sudamérica tras su periplo por Europa (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

El sueño del Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme está cada vez más cerca de concretarse: en Europa y en Uruguay dan por hecha la llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors. El delantero, de 36 años, todavía tiene un año de contrato con el Valencia de España, donde no será tenido en cuenta, al punto que no viajó a la pretemporada con el plantel. En consecuencia, su representante está terminando de negociar la rescisión del vínculo con el elenco che para desembarcar en el Xeneize, con el que ya tiene un principio de acuerdo. Así, después de coquetear durante varios mercados de pases, el atacante podrá emular al Manteca Martínez, su coterráneo, en los festejos colgándose del alambrado con la casaca auriazul.

Te puede interesar: El mensaje de Pipa Benedetto en las redes sociales mientras crecen los rumores de la llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors

“El ex PSG ha dado su consentimiento en principio para incorporarse al mítico club argentino. Todavía queda una parte importante antes de la firma, en particular los detalles finales sobre los arreglos financieros”, subrayó el diario L’Equipe de Francia. En tanto que el periodista Sebastián Giovanelli, de Sport 890 de Uruguay e ESPN, indicó que en las próximas horas finalizará la puja por el corte del contrato con el Valencia y se espera que entre miércoles y jueves el futbolista ex Nápoli y Manchester United pueda rubricar un compromiso por 18 meses con el conjunto dirigido por Jorge Almirón para cerrar la gran operación de 2023 en el fútbol argentino.

Ahora bien, como todavía le restaba un año de vínculo con la institución española, el jugador estaba habilitado a permanecer, a pesar de estar relegado, y percibir así los casi cinco millones de euros que le correspondían a partir de lo firmado. No obstante, ante su deseo de recalar en Boca y de tener rodaje, por la ruptura resignará un monto importante: se especula con que terminará recibiendo alrededor de 1.500.000 euros por la despedida anticipada.

Te puede interesar: La terminante postura del Valencia con Cavani que lo acerca a Boca Juniors

Del lado de Boca, más allá de la oferta, queda la necesidad de liberar un cupo de extranjero para anotar al charrúa. La dirigencia apunta al colombiano Sebastián Villa -ya no es tenido en cuenta luego de la condena por violencia de género-, el venezolano Jan Hurtado u el paraguayo Óscar Romero, hoy de nuevo en la órbita de San Lorenzo. Por lo pronto, a la hora de apuntarlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, ya tiene una plaza disponible: la que dejó el punta Luis Vázquez, transferido al Anderlecht de Bélgica, a cambio de 7 millones de euros por el 75% del pase.

Por reglamento, Boca tendrá hasta el sábado 29 de julio a las 18 horas de Paraguay (72 horas antes del inicio de la fase de octavos) para presentar hasta un máximo de tres jugadores provisorios que tendrán que ser regularizados el lunes 31/7. El Xeneize jugará el duelo de ida de los octavos de final de la Copa ante Nacional en Montevideo el próximo miércoles 2 de agosto, aunque Cavani recién estaría disponible para el cotejo de vuelta, a disputarse el 9/8 en La Bombonera.

Te puede interesar: El motivo por el que sigue trabado el fichaje de Edinson Cavani a Boca Juniors

Seguir leyendo: