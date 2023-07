La Liga de España cambia para acercarse a los videojuegos

La Liga, el nuevo formato de cámaras parecidos a los de los videojuegos

La Liga Española anunció una “nueva era” en su desarrollo, consistente en un cambio de logo, de naming y de estilo de las transmisiones de sus partidos desde la próxima temporada que se inicia el 11 de agosto, aprovechando la llegada de un nuevo auspiciante ligado a los videojuegos, y buscará acercarse a toda clase de público a partir del uso de nuevas tecnologías.

Te puede interesar: João Félix lleva al límite su pulso con el Atlético de Madrid

En una gala de presentación en la sede de Netflix Madrid que contó con la presencia de dirigentes de todos los clubes de Primera y Segunda División menos el Real Madrid -enfrentado a su presidente, Javier Tebas-, se dio a conocer una importante serie de cambios en casi todas las áreas, comenzando por su logo, que cambia su diseño multicolor con las siglas “LFP” por otro actual de color rojo coral sobre fondo blanco y con dos “eles”, una más grande que la otra, estilizadas e inclinadas, mientras que el lema pasó de ser “No es fútbol, es LaLiga” a otro, “La fuerza de nuestro fútbol”, que muchos interpretaron como una alusión al intento de la disputa de la Superliga europea que abandera Florentino Pérez, el presidente del club merengue de la capital española. El nuevo logo ya aparece en la sede del edificio de la calle Torrelagunas, en la capital española.

Uno de los grandes cambios, cuando comience la nueva temporada de la Liga 2023/24 el próximo viernes 11 de agosto a las 19,30 con el partido Almería-Rayo Vallecano (completarán ese día Sevilla y Valencia a las 21,30) pasará por el cambio de auspiciante principal, porque la marca “EA Sports” (“Electronic Arts Sports”) sustituirá a “Banco Santander” en el naming del torneo de Primera División, e “Hypermotion” (término que hace referencia a la tecnología de captación de datos que utiliza EA Sports en la saga de videojuegos que por mucho tiempo se llamó “FIFA” y que ahora se denominará “EA Sports FC”) reemplazará a la firma “Smartbank” en la Segunda categoría.

Te puede interesar: Estos son los motivos por los que la UD Las Palmas ha despedido a Joel Domínguez, el jugador condenado por maltrato

En verdad, el anuncio de que “EA Sports” (el estudio de desarrollo de videojuegos deportivos) sería el auspiciante principal de la Primera División se conocía desde hacía un año, porque ya venía trabajando con la Liga, gracias al aporte de 30 millones de euros anuales y con un contrato por cinco años, y que se suman a otros 30 que ya aportaba por el uso de licencias, contra los 17 millones que provenían anteriormente desde el Banco Santander.

La aparición como marca principal de “EA Sports” también termina con una polémica sobre la influencia o no de la “Kings League” fundada por el ex jugador Gerard Piqué, a la que La Liga ninguneó toda la temporada pasada y siempre afirmó que no veía como virtual amenaza, pero ahora va tomando varios elementos de aquella competencia que le había comenzado a robar muchos seguidores de fútbol en la audiencia a través de las redes sociales.

Te puede interesar: La UD Las Palmas despide a Joel Domínguez, el joven condenado por violencia machista, por “motivos disciplinarios”

Esto se notará también en los cambios en las transmisiones televisivas, ya sea con la renovación de los grafismos, el incremento de la presencia de la realidad aumentada, la sobreimpresión en las imágenes de las estadísticas en vivo, con nuevas métricas, o el pase de tonos oscuros a colores vivos, especialmente el rojo coral, el nuevo color corporativo.

También se implementará un nuevo uso de cámaras inmersivas con nuevos planos que vayan acercando a los aficionados cada vez más al juego. Incluirá cámaras cada vez más cerca de los bancos de suplentes, y una cámara aérea que descenderá aún más para tomar de más cerca los penales o las faltas, mientras que en el interior de los túneles se usarán cámaras cinematográficas para ofrecer un nuevo plano de la salida de los jugadores al campo de juego con tomas desde atrás, para que el espectador se sienta un futbolista más.

“Lo que buscamos con todos estos cambios es renovar y rejuvenecer la imagen, con guiños a los videojuegos, siempre que la tecnología lo permita, para romper las barreras entre lo físico y lo digital y que la imagen se parezca al EA Sports, y acercarnos a las audiencias más jóvenes”, sostiene Oscar Mayo, director general ejecutivo de La Liga.

Otro cambio importante es que desde la próxima temporada, La Liga tendrá una identidad sonora, que pasa por “construir un universo musical único, alineado con los valores de la marca”, señala Tebas, quien cuenta que el inicio de los partidos tendrá un sonido propio, mucho más versátil “con su propia declinación para adaptarse y cambiar a distintos entornos y momentos, todos ellos fácilmente identificables, que giran en torno a un mismo universo sonoro”.

Otro cambio estará relacionado con el entorno digital, porque La Liga modificará su aplicación oficial “que dejará de ser una App de resultados, como hasta ahora, para pasar a ser una App personalizada”, mientras ya se habla también de un “lavado de cara” de la web oficial.

Los nuevos logos de la primera y segunda división de LaLiga (@LaLigaCorp)

La renovación se completará con los cambios en los gráficos, “nuevos y mejores” y en colores blanco, negro y naranja y nuevas métricas integradas, además de una pelota con tonalidades de morado, azul y amarillo, mientras que se lanzará una tienda online en acuerdo con la marca “Fanatics” (socio de retail de la NHL y NFL estadounidenses) de productor propios de la competición y de los clubes que la componen, incluyendo sus camisetas oficiales, con el objeto de desarrollar La Liga como marca global con diferentes filiales y unidades de negocio, “que va más allá de su labor troncal de organizar los torneos de fútbol de Primera y Segunda División”, recuerda Mayo.

También se presentó un acuerdo con catorce clubes para que a partir de la próxima temporada haya más hinchas del equipo visitante, porque se permitirá hasta una venta de trescientas entradas a un valor de 30 euros cada una, con lo que se tenderá a que los visitantes sean un poco menos visitantes, y los locales, un poco menos locales. El acuerdo fue firmado por Almería, Cádiz, Sevilla, Betis, Valencia, Atlético de Madrid, Girona, Mallorca, Celta, Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Granada, Las Palmas y Alavés.

Una de las grandes preguntas que se plantearon durante la presentación de esta “nueva era” de La Liga es si habrá reciprocidad por parte de “EA Sports”, en otras palabras, si habrá guiños de este videojuego a la Liga, y según dieron a conocer ambas partes, todo indica que sí y que todo será bidireccional y el videojuego también se irá pareciendo más al fútbol real.

En este punto, es importante destacar la idea de colocar el naming de “Hipermotion”, que es la tecnología que utiliza “EA Sports” para que haya más realismo en el videojuego, a la Segunda División: “Queríamos un nombre que diera valor y personalidad a la Segunda y no queríamos nada que se relacionara con el número 2. Fue pensado con el objetivo de lograr un orgullo de pertenencia y para que esta liga tenga identidad propia y no aparezca dependiendo de la Liga de Primera”, sostiene Oscar Mayo.

Los cálculos de LaLiga indican que en la pasada temporada tuvo 200 millones de seguidores contra 192 millones de la Premier League inglesa, a la que consideran su principal competidora. En cuanto a ingresos por retransmisión de los partidos, la evolución indica que si en la temporada 2014-15 fueron de 860 millones de euros, se estiman 2029 millones de media por temporada hasta la 2026-27. Y también se encargó de desmentir que la audiencia televisiva haya bajado, al citar que subió un 0.5 por ciento, aunque entiende que el acuerdo con “EA Sports” le permitirá una mejor llegada al nicho etario más joven, señalado como uno de los principales puntos de fuga de las audiencias.

En cuanto a los ingresos comerciales, se calcula que serán de 200 millones de euros para la próxima temporada contra los 58,7 de la 2016-17. “Uno de los objetivos de esta transformación de la compañía es dotar al negocio de mejores herramientas atendiendo a la realidad actual de La Liga, muy distinta a la de hace diez años. Por eso se busca incorporar en el proceso de transformación y de revolución de la industria a los mejores socios, para alcanzar nuestros objetivos con mayor rotundidad y seguir contribuyendo a la revolución de la industria”, explican desde la entidad.

Una de las claves para este vuelco rotundo para de La Liga para la próxima temporada es que sus autoridades consideraron que éste era el momento de cambiar. La asociación del naming con los bancos, durante la pasada década, explican, estuvo relacionada con la necesidad de terminar con las deudas de los clubes con las entidades financieras y los impagos a jugadores, pero ahora que se consideran ordenadas las cuentas, era el momento de dar un paso hacia adelante con otro tipo de acuerdos y mirar al futuro. Era el momento -sostienen- de asociarse a una marca global para una “revolución”.

Otro factor que influyó en favor de dar un paso adelante, consideran en La Liga, es el de haber vendido el paquete completo de los equipos de Primera y Segunda, algo a lo que se oponía especialmente el Real Madrid, uno club que no acompañó el lanzamiento y sí lo hizo el Barcelona, lo que muestra a su vez el acercamiento que va teniendo el club catalán a Tebas, luego de arduas disputas en el último tiempo.

La publicación de LaLiga al haber llegado a los 200 millones de seguidores (@LaLigaCorp)

Esto redundó en una flexibilidad de la Liga en cuanto al porcentaje necesario de ingresos para las contrataciones de futbolistas, hasta declaraciones de Tebas acerca de que el Barcelona va mejorando en su economía, o la retirada del club azulgrana de la demanda a la Liga por su acuerdo de derechos de TV con el fondo CVC, lo que motivó en 2021 que se negara a suscribirlo y al hacerlo, no contó con ese dinero necesario para la renovación de Lionel Messi. Con esta renuncia al juicio a la Liga, el Barcelona aprovechó para desligarse del Real Madrid y del Athletic de Bilbao, los otros dos litigantes con la Liga.

“Estamos en un momento de buenas relaciones institucionales y personales con LaLiga. Creo que debe ser así. Las personas y las entidades pasamos por distintas etapas en nuestra vida y, afortunadamente, ahora estamos en una buena con LaLiga”, dijo Laporta.

“Con Laporta ya lo conocéis. Es difícil en el cuerpo a cuerpo no estar bien con Laporta, te diviertes. Mejoran en lo que tienen que mejorar y nos quedan bastantes cosas que mejorar con él. Como persona, lo conozco de hace muchos años y es agradable estar con él. En cuestiones de club están mejorando y estamos contentos con ellos. Estoy satisfecho que el Barça tenga claros sus deberes”, respondió Tebas, muy lejos de las acusaciones cruzadas de hace apenas un par de meses por el Caso Negreira.

También es catalán el titular del departamento de Marca y Estrategia de LaLiga: creación de nueva imagen y nueva identidad, Ángel Fernández (1982), quien estuvo a cargo de un centenar de personas que trabajaron durante todo el año para generar el cambio de imagen de La Liga.

Fernández, quien ingresó en La Liga en 2020 cuando llegó con la idea de crear un departamento de Estrategia, es licenciado en Empresa Internacional y antes había sido director de marketing de la primera empresa de póker omline de España y luego estuvo a cargo de la división para América Latina y Europa de la empresa Codere, mientras desarrolló empresas de patrocinio para el Real Madrid o la NBA, sostuvo que “tuvimos que cambiar las ruedas de un coche en movimiento y al mismo tiempo, seguirlo conduciendo”.

Lo que más le interesa del fútbol a Fernández es “su aspecto social” y por eso buscó que se conocieran más los programas de apoyo de La Liga, que “la gente no conocía bien porque en el fútbol las acciones de los jugadores o los clubes lo eclipsan casi todo”, y que por eso, el primer objetivo era ser “multitarget” - “Que permita conectar con mi abuelo, que escucha fútbol por la radio, y con mi hijo, que está empezando a coleccionar cromos”-, el segundo, que sea “multiengagement” - “Atraer a aquellos que viven el fútbol como una experiencia”- y el tercero, multicultural - “para que las historias que contamos puedan viajar y trascender en otros países”-.

Fernández concibe una empresa como un “ecosistema” “en el que conviven aficionados, competiciones y experiencias. Su plan fue diseñar una estrategia diferente para cada uno. Así, se podrían generar mejores oportunidades de negocio persiguiendo unos objetivos concretos”, y tiene claro que se enfrenta “al mayor reto de toda mi carrera” porque “por primera vez, mi actividad profesional tiene un impacto en la vida de la gente a través del fútbol, que forma parte de la cultura popular”.

“Siempre nos planteamos una pregunta clave -cuenta Fernández- ¿Esto que hacemos tiene un impacto positivo para mis hijos, o no? Y cuando eso lo llevas al extremo, es apasionante”.

Seguir leyendo: