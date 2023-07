El dilema Mbappé: cuánto vale y qué clubes podrían comprárselo al PSG

Mbappé se entrena con los jugadores que no viajarán a la pretemporada (Reuters)

Paris Saint-Germain (PSG) tomó la decisión de dejar Kylian Mbappé fuera de la gira de pretemporada en Japón y Corea del Sur, lo que genera más dudas sobre el futuro del delantero. El club aún no no dio ninguna razón por la omisión del capitán de de la selección de Francia y la prensa sostiene que se trata de un conflicto interno.

Para entender el problema, es necesario explicar que el futbolista de 24 años tiene contrato hasta 2024 con el equipo y aún no lo ha renovado, es decir que en junio del próximo año podría irse como agente libre sin dejarle dinero al club. Además, la sospecha que tiene la directiva -siempre según la información de los portales galos- es que el artillero ya tiene un acuerdo de palabra con Real Madrid.

Por ese motivo, el objetivo del PSG sería el de vender a su máxima figura cuanto antes, para al menos poder sumar varios millones de dólares que le servirían para reinvertirlos en refuerzos de jerarquía. Pero, ¿cuánto vale Mbappé?.

Según el sitio especializado Transfermarkt, su valor ronda los USD 180 millones, pero para el Observatorio del Fútbol CIES el precio es superior a los USD 250 millones. Al mismo tiempo, el portal The Athletic publicó que el elenco parisino estaría dispuesto a venderlo por poco más de USD 100 millones.

El gran punto aquí es que en cualquier tipo de negociación el PSG está en una posición débil. Es que la institución francesa necesita venderlo, porque si pide demasiado dinero corre el riesgo de no cerrar su salida y dejarlo libre el próximo año. Justamente eso es lo que se quiere evitar.

A su vez, si las creencias de los directivos son correctas, Mbappé no aceptaría ninguna oferta que no sea del Real Madrid, equipo con el que tendría acordada su legada en 2024. Y además, el conjunto español no vería la necesidad de desembolsar una fortuna por él en este mercado si en 12 meses lo tendrá gratis.

Por eso, las versiones que circularon en las últimas horas sobre las posibilidades de Milan, Tottenham o Manchester United, como posibles interesados, no han tomado fuerza suficiente. Aunque, hay otra opción que sí empieza a tener repercusión.

Según el diario Marca, en Arabia Saudita siguen con atención la situación de Mbappé y no verían con malos ojos hacer una oferta para que juegue solamente un año en el país asiático. El equipo sería el Al Hilal, actual campeón, que además aspira a ganar la Champions de ese continente. Allí se destaca, entre otras figuras, el delantero Moussa Marega y llegó recientemente el defensor Kalidou Koulibaly.

Mientras tanto, la situación de Mbappé sigue sumando conflictos. Mientras sus compañeros de equipo viajaban a Asia, él entrenó con el equipo de reserva el sábado y luego saludó a los jóvenes aficionados fuera del complejo de entrenamiento del club en las afueras de París.

Por su parte, la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP) criticó la decisión del PSG y advirtió al club que no “presione a un empleado”: “Estos jugadores deben disfrutar de las mismas condiciones laborales que el resto de la plantilla profesional”, dijo en un comunicado.

El delantero declaró en mayo que no quería renovar su contrato, que vence el próximo año, pero indicó que quería permanecer en el club una última temporada: “Todavía me queda un año de contrato y lo voy a cumplir”.

El delantero de 24 años, máximo goleador de todos los tiempos del club con 212 goles en 260 partidos, sigue siendo el segundo jugador más caro de la historia. Todavía era un adolescente cuando se unió al PSG cedido por una temporada desde el Mónaco en agosto de 2017. La medida se convirtió en una transferencia permanente al año siguiente en un acuerdo de 180 millones de euros (USD 200 millones).

