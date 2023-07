Nuevo capítulo de la guerra Mbappé-PSG: una sospecha que preocupa en Francia y la terminante postura del goleador

Kylian Mbappé en el regreso a los entrenamientos en PSG (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“No podemos dejar que se vaya gratis”. La frase pertenece al presidente del París Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi y tiene un destinario directo: Kylian Mbappé. Las siete palabras lanzadas en mitad de la presentación de Luis Enrique como flamante entrenador iniciaron una guerra fría con múltiples coletazos de ambas partes. En las últimas horas se sumó un capítulo a la novela después de que la figura del equipo haya sido excluida de la plantilla que viajó con destino a Japón y Corea del Sur para la gira de pretemporada.

Te puede interesar: Estalló el conflicto en PSG: Kylian Mbappé fue excluido de la gira de pretemporada en Japón

La noticia estalló durante la noche francesa de este viernes con la particularidad de que su hermano, Ethan, sí fue convocado por el director técnico para los amistosos previos al inicio de la temporada. El máximo goleador de la Ligue 1 en los últimos cinco años debió quedarse en el campo de entrenamiento de la institución junto a otros cinco compañeros, lista en la que se destaca el nombre de Leandro Paredes como una pieza que no será tenida en cuenta para el nuevo proyecto, según informó el diario Le Parisien.

El inesperado movimiento de fichas tensó la cuerda de una tirante relación con los directivos, luego de que el campeón del mundo en Rusia 2018 haya decidido no hacer uso de la cláusula disponible para extender el contrato que vence el 30 de junio de 2024 por una temporada más. Sin embargo, esto no significa una marcha anticipada, ya que Mbappé buscaría salir de la capital europea con el pase en su poder y el Real Madrid aparece en el horizonte próximo en un contexto donde la Casa Blanca podría ficharlo a costo cero.

Te puede interesar: El duro discurso del presidente del PSG ante el plantel: los dardos a Mbappé en medio de las dudas sobre su futuro

La determinación del PSG para empujar al futbolista a una salida en este mercado exhibió sorpresa y enfado en la familia del jugador, según precisó el periodista de RMC Sport, Daniel Riolo. Además, el campeón de la liga local sentó una terminante postura porque está dispuesto a marginarlo del plantel todo el año si no renueva su vínculo. De aplicarse, esta medida tendrá implicancias futbolísticas insospechadas porque Francia podría tener a su mejor jugador en la antesala a la Eurocopa 2024 con una acentuada inactividad.

Kylian Mbappé llegó al PSG a cambio de 180 millones de euros al Mónaco (REUTERS/Stephane Mahe)

A pesar de las posibles consecuencias, Donatello está dispuesto a pasar todo el año fuera de la consideración para marcharse libre a fin de este curso. “Kylian Mbappé está listo para asumirlo todo y quedarse en el PSG aún sin jugar. Así lo ha dejado claro su entorno”, aseguró Riolo.

Te puede interesar: El PSG lanza un órdago Mbappé y le deja fuera de la gira por Japón

La información del periódico va en idéntica consonancia luego de que la escuadra parisina haya estimado como fecha límite para dar un corte a esta situación el 17 de julio, cuando el plantel volvió a los entrenamientos, y no hubo una respuesta positiva del emblema. “Si no acepta extender el contrato o ser vendido este verano, no jugará un solo partido con la camiseta parisina”, sentenció el matutino en un artículo titulado “Crisis entre el PSG y Mbappé: el París dispuesto a no jugar con él en toda la temporada”.

La situación escaló al punto de que las autoridades del París Saint-Germain creen que ya se alcanzó un “acuerdo” entre Kylian Mbappé y Real Madrid para concretar su traspaso en 2024. Un pensamiento catalogado como una “nueva traición” del portador del número 7. Al mismo tiempo, el medio francés L’Équipe afirmó que en las últimas horas llegó una oferta desde Arabia Saudita, aunque aún no se conocieron los detalles de la operación ni tampoco el oferente.

Por lo pronto, Mbappé estaría obligado a extender su estadía en la ciudad de la Torre Eifel hasta 2025 para no perder ritmo futbolístico en la elite del Viejo Continente. De otra manera, todos los caminos conducen a una ruptura traumática de la unión iniciada en 2017 a cambio de 180 millones de euros al Mónaco.

Seguir leyendo: