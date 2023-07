La foto de Sebastián Villa junto a Jan Hurtado que compartió el colombiano: cuál es la situación de cada uno en Boca Juniors

Villa y Hurtado se entrenaron juntos en el Predio de Boca

Mientras un contingente boquense viajó a Santiago del Estero para afrontar el compromiso por los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Barracas Central en el estadio Madre de Ciudades mañana desde las 19, los futbolistas que no fueron convocados también se entrenaron en turno matutino en el Predio de Ezeiza, pero permanecerán trabajando de forma diferenciada este jueves. Dos de ellos fueron Sebastián Villa y Jan Carlos Hurtado, de particulares situaciones.

El colombiano, quien retomó las labores la semana pasada después de haberse tomado licencia y afincarse algunas semanas en su país (luego del fallo judicial en el que resultó culpable en el caso de violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés), se entrenó en el gimnasio del club a la par del ex delantero de Bragantino de Brasil, que por ahora busca club.

“Churta mi panita”, con emojis de las banderas de sus respectivos países, una pelota y las manos estrechándose fue el mensaje que compartió Villa en sus historias de Instagram. Lo concreto es que la directiva azul y oro se mantiene expectante por la posible salida de uno de los dos, o ambos. Y es que la determinación institucional respecto al caso del ex Deportes Tolima fue que no sea más tenido en cuenta hasta que la Justicia no dé marcha atrás con su apelación por los más de dos años de cárcel que exigieron los abogados de su ex novia.

Con contrato hasta diciembre de 2024, a Boca no le quedará otra opción que transferirlo en lo inmediato para sacarse de encima un salario importante, conseguir algo de dinero por su desvalorizada ficha y abrir un cupo para extracomunitarios que puede llegar a ser utilizado para algún refuerzo (el Consejo busca desprenderse de un extranjero para ir en busca del uruguayo Edinson Cavani).

La realidad del venezolano Hurtado tiene algunas similitudes. El cuerpo técnico ya le advirtió que en caso de quedarse en el plantel correrá de atrás con el resto de los atacantes (Miguel Merentiel, Luis Vázquez, Darío Benedetto, Exequiel Zeballos, Luca Langoni y Gonzalo Morales, más algún otro juvenil y el o los refuerzos que lleguen en esa posición). Mientras se rumorea que el plan del ex Gimnasia La Plata es permanecer en la Ribera con la esperanza de sumar minutos en algún momento, la dirigencia pretende que acepte alguna de las propuestas de préstamo que le lleguen (ya rechazó una de Deportivo Pereira de Colombia y tiene en sus manos otra de un club ecuatoriano).

