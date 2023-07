El motivo por el que sigue trabado el fichaje de Edinson Cavani a Boca Juniors

Edinson Cavani tiene contrato con Valencia, pero no formó parte del último amistoso (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

El nombre volvió a instalarse en las entrañas de la Bombonera como en mercados anteriores, pero esta vez la expectativa es aún mayor. Por jerarquía y antecedentes, Edinson Cavani es un futbolista que amerita dar un trato excepcional y eso es lo que está haciendo el Consejo de Fútbol de Boca para allanar el camino y finalmente contar con sus servicios en el próximo semestre. Por el momento, hay una traba que impide seguir adelante con la tratativa: el cupo de extranjeros.

Es cierto que los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano tienen nacionalidad argentina y no ocupan una plaza como extracomunitarios en el plantel conducido por Jorge Almirón, aunque el máximo permitido (6) está cubierto por el peruano Luis Advíncula, los paraguayos Bruno Valdez y Óscar Romero, el colombiano Sebastián Villa, el uruguayo Miguel Merentiel y el venezolano Jan Hurtado. Los apuntados para abandonar el club a la brevedad son tres: Hurtado, Villa y Romero.

Al igual que sucedió en pretemporadas anteriores, Hurtado no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico de turno y ya le avisaron que deberá buscarse club. El ex atacante de Bragantino de Brasil descartó un préstamo al Deportivo Pereira de Colombia (disputará los octavos de la Libertadores contra Independiente del Valle) y tiene en sus manos una propuesta del fútbol ecuatoriano (no trascendió oficialmente el nombre pero se trataría de Liga de Quito, que acaba de fichar al peruano Paolo Guerrero).

Ante la dilatación de esta salida, en el Consejo están expectantes por el posible alejamiento de Óscar Romero, que podría vincularse al Vasco da Gama de Brasil. Los cariocas, que marchan últimos junto a América de Minas Gerais en el Brasileirao y acaban de anunciar la contratación del chileno Gary Medel, posaron los ojos sobre el paraguayo que no tuvo su mejor performance en el último semestre con el Xeneize. Con vínculo en la Ribera hasta fin de 2023, la gestión de una rescisión de contrato podría ser beneficiosa para ambas entidades ya que los brasileños sumarán una figura importante a la plantilla de Ramón Díaz y los argentinos dispondrán de un cupo para extranjero. Infobae pudo averiguar que Romero debe dar una respuesta sobre la chance de ser transferido y -sugestivamente- Almirón no lo citó para el compromiso de mañana ante Barracas Central por los 16avos de final de la Copa Argentina. El dato extra es que su hermano Ángel milita en el fútbol brasileño: juega en Corinthians.

La salida de Óscar Romero al Vasco da Gama podría allanar el camino para la llegada de Cavani (REUTERS/Agustin Marcarian)

La disyuntiva de la directiva boquense por Villa persiste. Mientras los representantes del futbolista de 27 años le buscan club en el exterior, Boca tendrá que definir si es conveniente desprenderse de su salario a un precio bajo teniendo en cuenta que no será considerado por el cuerpo técnico tras ser declarado culpable por la Justicia en el caso de violencia de género con su ex pareja. El contrato del colombiano en Brandsen 805 expira recién a fines de 2024, por lo que el Consejo pone las cartas sobre la mesa: sigue siendo patrimonio de la institución, pero de no arribar nuevas ofertas el club tendrá que pagarle el sueldo durante un año más sin chance de usarlo en cancha.

Mientras tanto en España, Cavani realiza la pretemporada con el Valencia aunque el DT Ruben Baraja no lo convocó para el último amistoso ante Nottingham Forest y también quedaría relegado de cara al match de exhibición del próximo sábado frente a Alavés en Mestalla. Con la entidad che, el oriundo de Salto tiene vínculo hasta mediados de 2024, pero su rescisión no demandaría dificultades ya que los valencianos se desharían de un alto salario y optarían por otras alternativas ofensivas en el mercado. Con Boca ya hay un preacuerdo luego de las reuniones que mantuvo uno de sus representantes en Buenos Aires la semana pasada.

Jorge Almirón ya cuenta con Campuzano (forma parte de la nómina de futbolistas que viaja a Santiago del Estero para jugar mañana por Copa Argentina), se aseguró a Lucas Blondel (pasó la revisión médica y firmó contrato), aguarda por Lucas Janson (se ultiman detalles por su vínculo y se hará los chequeos médicos pertinentes) y se mantiene a la expectativa por Cavani, sabiendo que de un momento a otro podría ser vendido Luis Vázquez (hasta ahora rechazaron una oferta del Anderlecht de Bélgica). Con el uruguayo y Darío Benedetto, el estratega xeneize se tiene fe ciega para ir en busca de la Séptima.

