Absolvieron a la leyenda del Manchester United Ryan Giggs en el juicio por violencia contra su pareja

Giggs estaba acusado de agresión (Reuters)

Después de un proceso de casi tres años, el jurado en el juicio de Ryan Giggs no consiguió llegar a un veredicto sobre los cargos de violencia doméstica contra el ex Manchester United. El juicio del ex jugador de 48 años duró cuatro semanas, pero luego de más de 20 horas de deliberaciones, el jurado de siete mujeres y cuatro hombres no lograron ningún veredicto.

Giggs iba a enfrentarse potencialmente a un nuevo juicio el 31 de julio, pero desde la parte acusadora se mostraron poco convencidos de continuar y decidieron retirarse. El ex Manchester United fue acusado de agresión y uso de conducta coercitiva contra una ex novia y negó todos los cargos.

La fiscalía dijo que Giggs agredió a Kate Greville, causándole lesiones corporales, en la casa de él en Worsley, en el área de Manchester, en noviembre del 2020. Fue acusado además de agresión a la hermana menor de Greville, Emma, durante el mismo incidente, además del uso de conducta controladora y coercitiva hacia su antigua novia entre agosto del 2017 y noviembre del 2020.

Según detalló The Sun, el fiscal Peter Wright KC le explicó al Tribunal de Manchester que no tenían evidencias formales para ofrecer. Mientras que el abogado de la mujer indicó que su cliente “no estaba dispuesta” a declarar en un nuevo juicio, después de verse muy afectada tanto ella como su hermana en la primera comparecencia. “Ryan Giggs es absuelto y no enfrentará otro nuevo juicio”, tituló ese diario.

Se iba a llevar a cabo un nuevo juicio el 31 de julio (Reuters)

El representante legal del ex futbolista reconoció que estaba “profundamente aliviado” después de haber luchado durante tres años para limpiar el nombre de su defendido: “Ahora buscará reconstruir su vida como un hombre inocente”. Cabe recordar que Giggs renunció como entrenador del equipo internacional de Gales en julio del año pasado a raíz de las acusaciones.

En el juicio, Giggs dijo que era justificado decir que él tenía una reputación de infidelidad, pero afirmó que “nunca” agredió físicamente a una mujer. En relación a este tema fue su hermano el que se había pronunciado poco después de su detención en noviembre del 2020.

“No se puede resistir, es un adicto al sexo”, confesó Rhodri Giggs en el podcast The Michael Anthony Show. “Todo el mundo tiene alguna debilidad y la de Ryan es acostarse con una mujer cada vez que sale”, agregó.

En lo que respecta a su carrera como futbolista, en 23 años con Manchester United, Giggs ganó 13 títulos de la Liga Premier, dos de la Liga de Campeones y jugó en 963 partidos, convirtiéndose en uno de los máximos referentes de los Diablos Rojos.

