El calvario del arquero Sergio Rico tras ser golpeado por un caballo: perdió 20 kilos y su vuelta al fútbol estaría comprometida

Sergio Rico fue internado el 28 de mayo tras su golpe sufrido en la caída de un caballo (REUTERS/Christian Hartmann/File Photo)

Luego de ser internado por el golpe que tuvo tras caerse de un caballo en Sevilla, Sergio Rico recibiría el alta en las próximas semanas, aunque sería difícil que vuelva a jugar al fútbol. El arquero del París Saint-Germain (PSG) sufre algunas secuelas que le impedirían retomar la práctica deportiva profesional. Hospitalizado desde el 28 de mayo, el español de 29 años y su familia viven un calvario.

En los primeros días, con su vida aún en peligro, además sufrió neumonía, fiebre, problemas frecuentes por la intubación, según informa The Athletic. Tras 36 días en cuidados intensivos, donde fue sedado, intubado y estabilizado, incluidos 19 días en coma, el ex guardameta del Sevilla volvió a estar consciente y respira por sí solo. Este martes dejó ese sector.

Aunque entre las secuelas, Rico perdió más de 20 kilos y al alrededor del 30 por ciento de su masa muscular. Sin problema neurológico, el jugador del PSG reconoció a su entorno, empezó a respirar por sí mismo, hizo gestos y reaccionó a los estímulos. Sí todavía tiene alguna dificultad para hablar, pero supo recuperarse al menos dentro del período de internación.

Sergio Rico y su mujer, Alba Silva, el día de su boda. Ella lo acompañó todos los días y publicó emotivos mensajes en sus redes sociales (Instagram Alba Silva)

“Hay una frase que te dicen cuando entras en la UCI: dos pasos adelante, un paso atrás. No importa cuántas veces lo escuches, no se asimila hasta que sucede. Cuando un paciente está en la UCI, son monitoreados. Me dieron un pase cuando entré en la UCI que era válido hasta el 30 de junio y parecía que iba a durar indefinidamente”, le afirmaron desde el entorno de Rico a The Athletic.

“Los familiares de los otros pacientes de la UCI decían que llevaban 20 días, otros 25 días y me parecía una locura. La UCI te pone en tu lugar, los familiares ven algo tan simple como una persona parpadeando como una victoria, todo tiene un significado diferente. Llega el médico y sabes esperar cualquier cosa”, agregó la fuente.

Rico también comenzó a reírse con los ojos, incluso cuando no podía hablar, y comenzó a trabajar en su recuperación por su cuenta, incluso cuando el personal médico no estuvo allí. “No se ve lo fuerte que le aprieta la mano”, explicó la gente a su alrededor en ese momento, emocionada por su milagrosa recuperación.

Por su parte, el propio Rico dio otra señal esperanzadora ya que en su cuenta de Instagram escribió un emotivo mensaje en el que agradeció por el apoyo que recibió: “Quería agradecer a todas y cada una de las personas que me han mostrado y mandado su cariño en estos días complicados. Sigo trabajando en mi recuperación que cada día va mejor. Me siento muy afortunado, una vez más, gracias a todos y espero poder volver pronto”.

El alta la recibiría en dos semanas, pero por lo informado su regreso al fútbol estaría complicado. De momento será trasladado a un casa en su Sevilla natal. Allí fue luego de conseguir el título de la Ligue 1 con el PSG fue hacia la aldea de El Rocío, donde tuvo la caída del caballo. Afortunadamente, la médula espinal no resultó dañada. Pero sufrió las mencionadas complicaciones por las lesione en la cabeza y el cuello tras ser atropellado por un caballo.

Tras más de cinco semanas en cuidados intensivos, el portero del PSG fue trasladado a la planta del hospital, con la esperanza de poder salir en unas dos semanas, según informan medios estadounidenses. A la espera de los resultados de una exploración final, Rico se recuperará durante los primeros meses en su nuevo hogar en Sevilla. Después de tal calvario, un regreso al campo parece poco probable. Pero tras su milagrosa recuperación, nadie puede descartar nada.

