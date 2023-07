La inexplicable confusión de un periodista que sorprendió a Paula Badosa en Wimbledon: “Para tu información, acabo de perder”

El mundo del tenis se revolucionó en las últimas semanas después de la confirmación de que Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás habían empezado una relación. Los rumores fueron confirmados por los propios protagonistas y Wimbledon los unió por algunos días en el cierre de la gira de césped. Pero, la española no llegó en su plenitud física, ya que debió abandonar el partido ante Marta Kostyuk (28 del mundo) por la segunda ronda del Grand Slam.

Tras perder el primer set por 6-2, dejó a manos de la rival el primer game del segundo parcial y dijo basta después de 37 minutos en cancha. En medio de su frustración, se sentó en la sala de conferencias para someterse a las preguntas de los periodistas y el comienzo no pudo ser menos embarazoso. “Felicitaciones por la victoria”, le dijo un reportero, sin darse cuenta que había ocurrido lo inverso. “Yo perdí”, atinó a responder con un aire apesadumbrado la número 35 del escalafón.

Como si no hubiera escuchado ese comentario, el periodista le siguió preguntando sobre su “estado físico” y su “confianza” tras el supuesto triunfo. Con visible molestia y enfado, Badosa insistió: “Para tu información, acabo de perder. No gané...”. En ese instante, una tercera persona interrumpió y alzó la voz para aclarar que ella no había ganado y el periodista no pudo ocultar su sorpresa: “Ah, ¿no ganó?”. “No”, contestó la deportista de 25 años.

Acto seguido, el hombre volvió a repetir la pregunta sobre la cuestión física y la pareja de Tsitsipás cerró con una frase escueta y concluyente frente al incómodo momento: “No me siento en mi mejor forma, me acabo de retirar. Sí, me gustaría sentirme mejor”.

Badosa atravesó una fractura por estrés en la columna vertebral e inició una recuperación a contrarreloj para encarar el tercer Grand Slam de la temporada después de perderse el Abierto de Australia y Roland Garros. Había debutado con un triunfo ante la estadounidense Alison Riske-Amritraj (141) por un doble 6-3 y su retiro antes de tiempo en la siguiente instancia ante Kostyuk fue la vigésima octava ocasión en la que debió abandonar un partido desde que comenzó su carrera. Quedó muy lejos de alcanzar su mejor participación en un certamen de esta índole, cuando alcanzó los cuartos de final de Roland Garros en 2021.

La recaída en sus molestias físicas le impedirán compartir cancha con su amado en el dobles mixto para no empeorar el problema de la espalda y es una incógnita si podrá decir presente en el US Open, que arrancará el 28 de agosto próximo. Más allá de esto, podría continuar en las adyacencias del All England Club, ya que su novio venció a Andy Murray y pasó a la tercera ronda, donde se medirá este sábado contra el serbio Laslo Djere.

