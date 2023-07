El cruce de Coti con el periodista español que quería que Argentina pierda el Mundial: “La tenés adentro”

El cantante se cruzó en vivo con Juanma Rodríguez.

“Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis”

Aquella frase del periodista español Juanma Rodríguez pronunciada en la previa de las semifinales del Mundial de Qatar aún se mantiene en el recuerdo de los fanáticos de la selección argentina que celebraron en diciembre pasado la conquista de la cuarta estrella de su historia. Después de la consagración en el Lusail Stadium, el panelista del programa de TV El Chiringuito se volvió centro de memes y burlas y esta semana volvió a la escena justamente por el recuerdo de aquel comentario que lo terminó dejando en ridículo.

Es que el cantante argentino Coti fue invitado estrella del ciclo televisivo español y aprovechó para decirle cara a cara al periodista lo que pensaba de él, luego de que Lionel Messi haya hecho historia en Qatar. “A Juanma lo quieren mucho, lo queremos mucho en Argentina”, ironizó el cantante que arremetió: “Tengo un mensaje de todo un país, de todo un pueblo. Como decía Diego Armando: LTA. La tenés adentro”.

Coti utilizó las mismas tres palabras que usó Maradona como entrenador de la selección albiceleste después de ganar ante Uruguay en Montevideo y lograr la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010. En aquel momento, el ídolo argentino había soportado todo tipo de críticas y en conferencia de prensa apuntó directamente contra la prensa con esa frase que se volvió famosa.

En esta ocasión, el mensaje de Coti causó gracia en el panel español, compuesto por fanáticos de Real Madrid y de Barcelona. Justamente, fueron los catalanes lo que aplaudieron al artista y gritaron “Bravo”, en señal de apoyo.

Ante esto, Juanma contestó: “Me gustaría decirte que te sigo pero no te sigo. De hecho me han dicho ‘Viene Coti’ y yo no sabía quién era”. Pero, el compositor no se quedó atrás: “Me encanta, no necesito gente como vos que me siga”. Tras esto, todo terminó entre bromas y con “Muchachos” sonando a todo volumen en el programa para acabar con la tensión.

El periodista que deseó que Croacia le meta cuatro goles a Argentina

El deseo de Juanma Rodríguez, seguidor del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo, para que pierda Argentina había sido disparado después de que el combinado de Lionel Scaloni eliminara a Países Bajos en un partido muy polémico que terminó con insultos y gestos entre los futbolistas de ambos planteles. Después de eso, el español había estallado: “Esto es echarle tierra en los ojos al otro rival. Esto no es fútbol (...) Pero como yo no soy un caballero, lo único que espero es que les metan cuatro. Yo soy un pirata también”.

Después de que el elenco sudamericano se alzara con el título ante Francia en los penales, el periodista no se disculpó sino que cambió su estrategia: “Gracias a mi táctica motivacional, he conseguido que Argentina se venga arriba y que despierte. La selección argentina de fútbol, no me den las gracias, no hace falta, soy un hombre modesto, quiero estar en un segundo plano”.

