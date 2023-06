La revelación de Gareth Bale sobre Cristiano Ronaldo: “Si ganábamos 5-0 y no hacía goles, se enojaba”

El galés coincidió con el portugués en Real Madrid

Después de participar con la selección de Gales en el Mundial de Qatar, Gareth Bale anunció su retiro definitivo del fútbol profesional y rápidamente se inclinó hacia un nuevo deporte: el golf. Esta semana, participó de una entrevista en los Estados unidos junto a Martin Borgmeier, en un formato relajado en el que la idea era que disfrute del campo mientras jugaba y repase anécdotas sobre su carrera. En este contexto, hizo algunas revelaciones sobre Cristiano Ronaldo.

Te puede interesar: Las paradisíacas vacaciones de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Cerdeña: las nuevas imágenes desde el lujoso yate

El galés, que supo brillar en el Real Madrid, en donde ganó cuatro Champions League junto al portugués, recordó su paso por el cuadro blanco y contó que supo disfrutarlo, aunque si tuviese que elegir se quedaría con el Tottenham porque era “más familiar” y además por el idioma inglés. Pero, reconoció que tiene un grato recuerdo de lo que fue su exitosa etapa en el elenco español.

Allí compartió plantel con grandes estrellas, pero ninguna tan grande como Ronaldo: “Tenía sus momentos donde, por ejemplo, si ganábamos 5-0 y él no hacia goles, entraba al vestuario, tiraba sus botines, como enojado. Es como si tu equipo ganara la Ryder Cup, pero tu no conviertes ningún punto y entonces te enojas”. Entre risas, Bale dejó en claro que pese a eso, el portugués era un gran compañero: “Era un buen sujeto, no había nada de malo en él, nunca tuvimos problemas”.

Te puede interesar: El curioso detalle en la foto de Cristiano Ronaldo en un yate que se hizo viral

Borgmeier aprovechó para sacarse una duda y le preguntó si, después de ganar un Balón de Oro, Cristiano le agradecía al resto del equipo: “Creo que sí”, dudó Bale por un momento, pero al ver la cámara empezó a reír y aseguró: “Sí, nos agradecía, seguro que sí”. Sin dudas, una respuesta que deja lugar a las dudas.

Bale dio sus primeros pasos como futbolista en el Southampton de la Championship y con un puñado de partidos llamó la atención del Tottenham Hotspur, que lo fichó por 15 millones de euros en julio de 2007. Su rendimiento individual creció de manera exponencial y, luego de seis temporadas en la Premier League, el Real Madrid desembolsó 101 millones de la moneda europea en 2013 para juntarlo con Ronaldo y Karim Benzema. En España levantó cuatro veces la UEFA Champions League e incluso marcó goles cruciales en los triunfos ante el Atlético de Madrid (2014) y el Liverpool (2018). A su vez, acumuló un total de 106 tantos en 258 cotejos para convertirse en uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de la Casa Blanca. En sus años finales en la capital, la relación con los fanáticos se desgastó por las constantes lesiones, las fotos jugando al golf y sus picos de desempeño únicamente con la camiseta de Gales.

Te puede interesar: Nuevo capítulo en la novela sobre el futuro de Mbappé: el poderoso club que compite con el Real Madrid y quiere pagar “una fortuna”

A menos de un mes de su retiro como profesional, en febrero jugó su primer torneo oficial de golf como invitado en el AT&T Pebble Beach Pro-Am, que se disputó en California, Estados Unidos. Con 33 años de edad, fue parte de un combinado amateur con ex deportistas famosos entre los que se encontraron los campeones del Super Bowl de la NFL Harris Barton (49ers), Aaron Rodgers (Packers), Steve Young (49ers) y Ron Rivera (Bears), y el basquetbolista español Pau Gasol, campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers. Todos hicieron pareja con otros 156 golfistas profesionales.

Seguir leyendo: