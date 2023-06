Nuevo capítulo en la novela sobre el futuro de Mbappé: el poderoso club que compite con el Real Madrid y quiere pagar “una fortuna”

¿Se vestirá de blanco? Kylian Mbappé define ante Courtois en un duelo entre PSG y Real Madrid (REUTERS/Juan Medina)

Tras conocerse el ultimátum de la cúpula dirigencial del PSG a Kylian Mbappé para que defina si hará uso de la extensión de su contrato (vence el 31 de junio de 2024) por un año más o será vendido en este mercado de pases, hay clubes que están al acecho y pretenden contar con los servicios del delantero francés de 24 años. Al ya conocido interés del Real Madrid se le suman nuevos competidores que esperan novedades desde París.

Te puede interesar: Horas decisivas para el futuro de Mbappé: la impactante cifra por la que el Real Madrid le compraría el pase al PSG

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi ya avisó que desde Qatar no quieren que la respuesta del goleador del Mundial de Qatar 2022 se demore demasiado y la paciencia en el desierto comienza a agotarse. En período de vacaciones, mientras también se define la llegada de Luis Enrique como nuevo entrenador del equipo de la Torre Eiffel y el futuro de Neymar, los directivos quieren tener precisiones para continuar con su proyecto del que depende la continuidad de Kiki. Pero tampoco se desesperan en caso que el contrato del delantero no se extienda, ya que le pondrían el cartel de venta y saldrán a buscar compradores. Eso sí, esperan obtener a cambio no menos de 200 millones de euros.

Es sabido que el club merengue ha coqueteado durante varios mercados con Mbappé, pero la continuidad del francés en París abortó los planes. La idea de los españoles era obtener el pase en condición de libre, es decir en el inicio de la temporada 2024/25. Pero el escenario cambió y la ficha del jugador campeón en Rusia 2018 con su selección ya tiene precio. En Inglaterra están atentos a la situación y afirman que un importante equipo de la Premier League se metería en la contienda.

Te puede interesar: Nuevo sismo en el PSG: desde Qatar le dieron un ultimátum a Mbappé para que firme la extensión de su contrato y le pusieron precio

“El Liverpool le está haciendo la competencia al Real Madrid y quiere pagar una fortuna por Mbappé”, afirmó el agente FIFA Marco Kirdemir a Radio Marca. La cifra que ofrecerían desde el lado de los Reds serían unos 300 millones de euros. “En la semana que viene habrá novedades. Tendremos noticias de Inglaterra y Alemania”, agregó la fuente.

Kylian Mbappé está en una situación incómoda en París. O extiende su contrato hasta 2025 o deberá buscar club (REUTERS/Benoit Tessier)

Por otro lado, Kirdemir también mantiene una excelente relación con directivos de Arabia Saudita y Qatar y dio a conocer que quienes manejan los destinos del PSG están fastidiados Mbappé. “He hablado con gente cercana a la familia de Qatar que dirige el club y me han dicho que están muy enojados. Querían y tenían la confianza de que iba a renovar. El Emir está muy molesto”, dijo.

Te puede interesar: El culebrón Mbappé entra en calor: aumenta el optimismo en el Real Madrid

Según publicó el sitio PSG Community, que cubre el día a día del elenco de la capital de Francia, hubo una reunión cumbre entre los representantes del delantero de 24 años, un emisario del emir de Qatar, Tamim Al-Thani y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En ese cónclave acordaron la cifra de la operación, que se iría a los 220 millones de dólares (200 millones de euros) y más 55 millones de dólares (50 millones por objetivos). Habrá que aguardar cómo continúa la novela por el delantero que hoy por hoy defiende los colores del París Saint-Germain.

Seguir leyendo: