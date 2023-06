Jorge Brito, presidente de River Plate: “Me encantaría enfrentar a Boca en la Copa Libertadores”

Jorge Brito: "Me encantaría enfrentar a Boca en la Copa Libertadores"

Anoche finalizó la fase de grupos de la Copa Libertadores y, por ende, los 16 equipos que avanzaron a los octavos de final y que irán en búsqueda de la Gloria Eterna. En ese camino se encuentra River Plate, que al avanzar como segundo de su zona podría medirse contra Boca Juniors, su clásico rival, que se adjudicó el primer puesto tras golear a Monagas de Venezuela. Todo se resolverá el próximo miércoles en Luque, Paraguay.

Te puede interesar: La increíble historia del fanático argentino que le puso “River Plate” a su circo en España: la figura mundial que vio el show “varias veces”

Con este escenario planteado, el presidente del conjunto millonario, Jorge Brito, fue consultado ante un eventual choque contra el Xeneize. En diálogo con Puede Pasar, programa que se emite por DSports, manifestó: “Sí, me encantaría. Es el partido que todos los hinchas de River queremos jugar. Boca es el eterno clásico que tenemos, y que más lindo que jugarlo en una Copa Libertadores. Es el partido que todos los hinchas anhelamos. Ahora hay que esperar el sorteo. En la primera fase quisimos viajar poco y viajamos mucho, así que mejor no hablar de lo que ocurra en el sorteo”.

Vale destacar que en el último tiempo se vieron las caras en varias oportunidades en el plano internacional y los de Núñez siempre salieron victoriosos. En la Copa Sudamericana lo eliminó en semifinales (0-0 en la ida y victoria por 1 a o en la vuelta gracias a un tanto de Leonardo Pisculichi), en la se impuso en los octavos de final de la Copa Libertadores de 2015, en el recordado gas pimienta, y la eterna final de la Libertadores 2018, coronándose en el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid.

Jorge Brito, presidente de River Plate (Adrián Escandar)

Durante la charla, el mandatario aprovechó la oportunidad para elogiar el trabajo que viene realizando Martín Demichelis al frente del equipo desde que tomó las riendas del club para reemplazar a Marcelo Gallardo. “Cuando uno piensa en alguien como Martín, que conoce el club desde sus raíces, cree que su proceso de adaptación es más sencillo que con uno que viene de afuera. Estamos contentos con la actualidad del equipo, creo que tenemos un gran plantel y el cuerpo técnico encabezado por Demichelis y Javier pinola y Germán Lux, que ya conocían al plantel, hace que todo funcione muy bien”.

Te puede interesar: Revelaron detalles desconocidos de cómo River descubrió a Julián Álvarez: “Le mentí al padre, pero fue por una muy buena razón”

El Millonario, además de estar en octavos de final de la Copa Libertadores, lidera con comodidad la Liga Profesional con 50 unidades, 10 más que Talleres de Córdoba, su más inmediato perseguidor. “Ojalá sea un proceso largo. No solo que lo sueño, sino que lo imagino. Acá pensamos en largo plazo. Tenemos un excelente vínculo con él y su cuerpo técnico. Confiamos en que va a ser un largo camino y va a haber muchos obstáculos que tendremos que sortear, pero lo vamos a superar todos unidos, tanto dirigentes, jugadores y cuerpo técnico. Estoy convencido de que es el comienzo de un proyecto muy largo y espero que termine muy feliz”.

Sobre el mercado de pases, en cambio, prefirió ser cauteloso y no brindar demasiados detalles al respecto: “Soy aburrido, hace años que digo lo mismo. Hasta que no se abra el mercado de pases nosotros no hablamos de incorporaciones ni salidas, es un tema de respeto hacia estos jugadores que nos están representando muy bien. Lo mismo ocurre con jugadores que podrían salir. No estamos en negociaciones, es importante que todos estén concentrados. Cuando se abra, ahí iremos contando los pasos que iremos dando. La competencia te obliga a reforzar el plantel, necesitas competir en lo más alto”.

Te puede interesar: Con los hijos de Gallardo y Pinola en cancha, el selectivo de River perdió con Bayern Munich

“Creemos que para incorporar jugadores que están en el máximo nivel de competencia en Europa se requiere que quieran venir. Que estén dispuestos a resignar algo de lo que ganan afuera. No podemos competir con la liga inglesa. Tenemos herramientas para contratar, se paga en tiempo y forma; pero esto es algo que hay que decir: no podemos competir en igualdad de condiciones. Es cierto que es un mercado muy corto”, añadió el dirigente.

Otras frases destacadas de Jorge Brito:

“Fue una iniciativa de una persona, un socio. Evitemos la parte política. Consiguió la colaboración de muchos socios para hacer la estatua. Yo conocía a la artista porque hizo la estatua de Labruna y vi los avances en ese momento. Estaba haciendo también la de Juana Azurduy hace 10 años. Es una artista reconocida. Uno, cuando está en River, trata de tomar todas las prevenciones. Hablé con Taratuty para que esté bien estudiado el punto de vista de la ingeniería, que la obra esté bien colocada, para que no haya ningún problema. También había una coordinación entre Carlos Trillo y la artista. Se tomaron las precauciones necesarias, más con Marcelo Gallardo y su entorno, para coordinar el evento que se iba a armar. Lo artístico lo descuidamos, no lo imaginamos. No nos pareció ver la obra de arte antes para ver si la aprobábamos. Esa fue la verdad”.

“Ya lo estamos hablando con Carlos y la artista. Es la artista la que lo puede modificar”.

“Con la gente más cerca del campo de juego se ve que es un estadio de los más calientes del mundo. Muchos fanáticos alentando partido tras partido, en horarios rarísimos, que no nos gustaría jugar. Ante todo estos hechos siempre estuvo la cancha llena. El otro factor es el campo de juego, obra que se hizo hace solo dos años. Es un campo de juego europeo, con otro nivel de juego. Es un campo de juego muy rápido”.

“Nosotros vamos a apelar la decisión porque creemos que acá no hay nada sistemático, o que fallaron los controles de River. Hay muchas organizaciones que saben cómo trabajamos con ellos en la prevención de xenofobia o racismo en el fútbol. Esto no deja de ser dos o tres personas que serán castigadas con el estatuto de River. Pero nos parece que una sanción tan importante, como 100 mil dólares para la institución e impedirle a la gente que va a una tribuna a un partido. Nos parece excesivo”.

Seguir leyendo: